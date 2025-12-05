Ankara’da öğrencilerin öğretmene saygısızlık yaptığı olaya ilişkin polis incelemesi

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 16:39

Ankara'da lisede öğretmen M.C. (61) ile alay eden öğrencilerle ilgili disiplin soruşturması sürerken, Ankara Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

OKUL YÖNETİMİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATTI

Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, fizik öğretmeni M.C. ile alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin soruşturması başlattı.