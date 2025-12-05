Başkan Erdoğan, cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cuma namazı kıldı, ardından cami avlusunda vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi programına katılmak üzere bölgeden ayrıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı. Öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Cami'ye gelmişti.
CAMİ AVLUSUNDA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Namazın ardından Başkan Erdoğan, cami avlusunda vatandaşlarla kısa sohbetin ardından Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi programına katılmak üzere bölgeden ayrıldı.