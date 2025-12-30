TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki enerji nakil hatlarının ve trafo binası yerlerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 08.05.2025 tarih 46-743 sayılı karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0344 223 07 08 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Yamaçtepe mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Güvenen 4 Apt. No:51/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İlçesi
|Köy/Mahalle
|Ada No
|Parsel No
|Adı Soyadı
|Baba Adı
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|2495
|İBRAHİM KALE
|HACI HASAN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|720
|SAVAŞ BORAN
|ÖMER
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|720
|REMZİ BORAN
|ÖMER
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|720
|KIZLARBEYİ BORAN
|ÖMER
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|717
|GÜLLÜ SAYIN
|MEMET ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|717
|ZEYNEP YAMAN
|MEMET ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|717
|FADİME YILDIRIM
|MEMET ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|716
|MAKSUDE BORAN
|İBRAHİM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|713
|İNCİ SU KARAKUŞ
|KURTULUŞ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|713
|GÜLSÜM BORAN
|MURTAZA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|713
|GÜLTAZE BORAN
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|713
|CUMA KARAKUŞ
|TESLİM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|713
|GÜL KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|713
|BÜLENT KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|713
|DENİZ KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|713
|KILIÇ KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|713
|HABİBE BORAN
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|713
|ERDAL KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|713
|RESMİ KALE
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|713
|İLHAN KALE
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|713
|EROL KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|715
|ALİ GÖLASLAN
|HIDIR
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|715
|HÜSEYİN ASLAN
|MEMET
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|715
|SERVET ASLAN
|HAYDAR
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|715
|SİNAN KAYA
|TURAF
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|715
|SEMRA KAYA
|HAYDAR
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|715
|KARDELEN KAYA
|SİNAN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|715
|YAĞMUR KAYA
|SİNAN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|715
|TOPRAK TURAP KAYA
|SİNAN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|712
|İNCİ SU KARAKUŞ
|KURTULUŞ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|712
|GÜLSÜM BORAN
|MURTAZA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|712
|GÜLTAZE BORAN
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|712
|CUMA KARAKUŞ
|TESLİM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|712
|GÜL KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|712
|BÜLENT KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|712
|DENİZ KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|712
|KILIÇ KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|712
|HABİBE BORAN
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|712
|ERDAL KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|712
|RESMİ KALE
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|712
|İLHAN KALE
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|712
|EROL KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|FEVZİ BORAN
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|SENA BOZTEPE
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|GÜLAY BORAN
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|HÜSEYİN BORAN
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|DÖNÜŞ BORAN
|RÜSTEM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|GÜLSÜM BORAN
|MURTAZA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|CUMA BORAN
|İLYAS
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|HÜSEYİN BORAN
|İLYAS
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|MERAL KARAKUŞ
|İLYAS
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|ALİ BORAN
|İLYAS
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|DÖNE BORAN
|ALİBEY
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|HACI KARAKUŞ
|MURTAZA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|GÜLÜZAR HOROZ
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|ZÖHRE KEÇELİ
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|ŞAHİN BORAN
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|SELVİNAZ BORAN
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|ALİ HAYDAR BORAN
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|DÖNDÜ ERDOĞAN
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|MAKSUDE BORAN
|İBRAHİM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|ABBAS BORAN
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|HATİCE ERYALÇIN
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|MEHMET BORAN
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|KEMAL BORAN
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|GÜLTAZE BORAN
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|LATİFE BORAN
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|İSMET BORAN
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|GÜLABİ BORAN
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|RESMİ KALE
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|HABİBE BERK
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|ALİ BORAN
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|ERDAL KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|BEKTAŞ BORAN
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|FEVZİ BORAN
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|EROL KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|NURAY BORAN
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|GÜLLÜ GEYİK
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|BÜLENT KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|SELDA HOROZ
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|EMEL ÇETİN
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|KILIÇ KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|FERAHİ ERDOĞAN
|ŞAHİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|DENİZ KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|MEDİHA KANSU
|ALİ HAYDAR
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|SEMRA BORAN
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|HABİBE BORAN
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|SEVİL BÜYÜKBAŞ
|ALİ HAYDAR
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|İLYAS BORAN
|ŞAHİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|KURTULUŞ KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|BAHTİYAR BORAN
|ALİ HAYDAR
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|GÜL KARAKUŞ
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|TEKİN BORAN
|ŞAHİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|İNCİ SU KARAKUŞ
|KURTULUŞ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|AYŞE KALE
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|711
|GÜLSÜM GÜLDEDE
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|710
|MELİNDA YAMAN
|AHMET
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|710
|MELİSSA YAMAN
|AHMET
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|710
|İSMAİL YAMAN
|BATTAL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|710
|ŞEHRİBANİ YAMAN
|BATTAL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|710
|MÜNÜR YALÇIN
|CEMAL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|672
|OKAN ÇETİN
|MEHMET
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|672
|CUMA YILDIZ
|MUHARREM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|672
|HASAN YILDIZ
|MUHARREM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|674
|NAHİDE BÜCHEL
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|674
|CUMA KARAKUŞ
|TESLİM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|674
|NASİDE BULUT
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|674
|ÖNDER KARTAL
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|674
|İSKENDER KARTAL
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|674
|İSMAİL KARTAL
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|644
|GÜLŞEN SEVİM
|HALİL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|644
|TAYLAN ÖZGÜR MERT
|SELEADDİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|644
|DEMET FLOCH
|HALİL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|640
|ALİ ÖZTÜRK
|MEMET
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|639
|KEZBAN ÖZTÜRK
|HALİL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|638
|KEZBAN ÖZTÜRK
|HALİL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|632
|MEHMET GÜL
|İLYAS
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|634
|VELİ ERYALÇIN
|İBİŞ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|634
|MEHMET ERYALÇIN
|İBİŞ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|634
|HÜSEYİN ERYALÇIN
|İBİŞ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|634
|SAFEY ERYALÇIN
|ABBAS
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|864
|FEVZİ BORAN
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|863
|İNAN ARI
|TURGUT
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|863
|ASLAN ARI
|İBRAHİM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|863
|BÜLENT ARI
|ASIM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|863
|SUZAN GÜZEL
|ASIM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|863
|İBRAHİM ARI
|ASIM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|863
|ZEYNEP ARI
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|863
|ERAY ARI
|BAL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|863
|ERSEL ARI
|BAL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|863
|EKREM ARI
|BAL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|863
|ERGİN ARI
|BAL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|862
|HASAN HÜSEYİN SEVİM
|MEMET ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|862
|İLKAY SEVİM PECORARO
|MEMET ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|862
|FADİME SEVİM
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|862
|NİHAT SEVİM
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|862
|BABO AHMET SEVİM
|HASAN HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|861
|KEMAL ÇETİN
|AHMET
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|845
|FATOŞ YILMAZ
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|845
|DİLEK YILDIRIM
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|845
|SULTAN KAL
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|845
|ERGÜN KAZEL
|İBRAHİM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|845
|ERHAN KAZEL
|İBRAHİM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|845
|ERDOĞAN KAZEL
|İBRAHİM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|845
|BAYRAM KAZEL
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|845
|VELİ BAYDAR
|CUMA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|845
|CUMA BAYDAR
|HAYDAR
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|832
|MUSTAFA DUNAR
|DURMUŞ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|831
|MEHMET GÜL
|İLYAS
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1119
|İLHAN KALE
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1024
|TÜLÜN YALÇIN
|FERAMUZ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1024
|ULAŞ YALÇIN
|İBRAHİM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1024
|İNAN İLKER YALÇIN
|İBRAHİM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1024
|ABUZAR YALÇIN
|MUZAFFER
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|HAMİYET VURAL
|HALİL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|MURAT VURAL
|HALİL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|GÜRCAN VURAL
|HALİL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|GÜLFİDAN VURAL
|SEYİT HALİL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|HURŞİT VURAL
|HACI
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|CEMİLE DURAK
|MUSA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|ELİFHAN KAYA
|MUSA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|FADİME BORAN
|HASAN HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|HÜSEYİN BORAN
|HASAN HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|HASAN BORAN
|HASAN HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|YUSUF BORAN
|HASAN HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|FADİME SAYIN
|HAYDAR
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|GÜL POLAT
|EREN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|NÜLÜFER GÜL
|YEMLİHA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|FATMA KARAKOÇ
|SEYİT HALİL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|POLAT POLAT
|SEYİT HALİL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|ALİ KAYA
|KEYFO
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|İMAM KAYA
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|DOĞAN KAYA
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|MEKSER KAYA
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1025
|HASAN KERİMOĞLU
|HAYDAR
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1023
|SEMA KARAKOÇ
|VELİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1023
|HÜSEYİN KARAKAŞ
|VELİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1023
|MESUT KARAKAŞ
|VELİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1022
|SEMA KARAKOÇ
|VELİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1022
|HÜSEYİN KARAKAŞ
|VELİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1022
|MESUT KARAKAŞ
|VELİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1021
|İBRAHİM KALE
|HACI HASAN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1020
|FATOŞ ÇİFÇİ
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1020
|EYLEM SEVİM
|ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1020
|ZÜLFÜKAR SÜZAN
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1020
|DENİZ SUNA
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1020
|ALİ EKBER SÜZEN
|HASAN HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1020
|DÖNDÜ KARAKAŞ
|MEHMET
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1017
|HÜSEYİN UÇAK
|YUNÜS
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1014
|MAHİR HOROZ
|İBRAHİM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1060
|GÜLLÜ SAYIN
|MEMET ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1060
|ZEYNEP YAMAN
|MEMET ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1060
|FADİME YILDIRIM
|MEMET ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1212
|KEMAL NACAR
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1212
|VELİ NACAR
|AĞA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1212
|DÖNDÜ NACAR
|AĞA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1212
|HÜSEYİN NACAR
|AĞA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1212
|SONGÜL NACAR
|AĞA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1212
|NURİYE BAĞCI
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1212
|RUKİYE GÜZEL EKİM
|MEMET MUSTAFA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1212
|MASUMA ERDOĞAN
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1213
|GÜLLÜ SAYIN
|MEMET ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1213
|ZEYNEP YAMAN
|MEMET ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1213
|FADİME YILDIRIM
|MEMET ALİ
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1063
|SAFİYE ÇOBAN
|İSMAİL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1214
|SAFİYE ÇOBAN
|İSMAİL
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1192
|NAHİDE BÜCHEL
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1192
|CUMA KARAKUŞ
|TESLİM
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1192
|NASİDE BULUT
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1192
|ÖNDER KARTAL
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1192
|İSKENDER KARTAL
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1192
|İSMAİL KARTAL
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1199
|KEMAL NACAR
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1199
|VELİ NACAR
|AĞA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1199
|DÖNDÜ NACAR
|AĞA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1199
|HÜSEYİN NACAR
|AĞA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1199
|SONGÜL NACAR
|AĞA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1199
|NURİYE BAĞCI
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1199
|RUKİYE GÜZEL EKİM
|MEMET MUSTAFA
|ELBİSTAN
|KÜÇÜK YAPALAK
|0
|1199
|MASUMA ERDOĞAN
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|823
|ZEYİT KILINÇ
|ABDULLAH
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|824
|ZEYİT KILINÇ
|ABDULLAH
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|1021
|MELİKA KABAK
|ABDULLAH
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|616
|MAKBULE MERT
|ALİ
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|616
|RAMAZAN BÖLÜKBAŞI
|ABDULLAH
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|616
|NİDA BÖLÜKBAŞI
|ABDULLAH
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|605
|FATMA ASLAN
|MEMET
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|605
|SULTAN ŞAHİN
|NEBİ
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|605
|HASAN ŞAHİN
|ŞEH MEVLÜT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|605
|ZAHİDE DOĞAN
|NEBİ
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|605
|HAVVA ASLAN
|NEBİ
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|605
|MUHİTTİN ASLAN
|NEBİ
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|605
|MANSUR ŞAHİN
|HASAN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|761
|GAZİ BOYRAZ
|HASAN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|3936
|ALİ ÜLGER
|SEYFİ
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|686
|AYŞE GENÇ
|SÜLEYMAN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|686
|EMİN GENÇ
|SÜLEYMAN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|4384
|8
|FATMA ASLAN
|MEMET
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|4384
|8
|SULTAN ŞAHİN
|NEBİ
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|4384
|8
|HASAN ŞAHİN
|ŞEH MEVLÜT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|4384
|8
|ZAHİDE DOĞAN
|NEBİ
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|4384
|8
|HAVVA ASLAN
|NEBİ
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|4384
|8
|MUHİTTİN ASLAN
|NEBİ
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|4384
|8
|MANSUR ŞAHİN
|HASAN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|4384
|7
|MAKBULE MERT
|ALİ
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|4398
|47
|HÜSEYİN BÖLÜKBAŞI
|MEHMET
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|4397
|2
|AHMET VURAL
|TAŞO
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2984
|HABİBE KÖK
|MEMET
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2984
|MÜNEVVER KARATAŞ
|HASAN HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2984
|MÜRÜVET ÇİÇEK
|HASAN HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2984
|ZEYNEP ÇİÇEK
|HASAN HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2984
|ZEYNEP ÇİÇEK
|HASAN HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2984
|ZEYNEP TÜRK
|BEDİR
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2541
|KAMBER YILMAZ
|İSMAİL
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2542
|YAŞAR DEVECİ
|BEDİR
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2543
|MEHMET ÇETİN
|SÜLEYMAN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2544
|EMİNE ÇETİN
|İBRAHİM
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2544
|AHMET ÇETİN
|İBRAHİM
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2544
|MEHMET ÇETİN
|İBRAHİM
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2544
|MURAT CAN ÖZALLI
|MURAT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2544
|İKRA ÇETİN
|İBRAHİM
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2544
|FATMA GÜL ÇETİN
|İBRAHİM
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2529
|MEHMET DÜŞKÜN
|BEKİR
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2529
|ÖMER HAMZA ERGİN
|MEHMET
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2529
|MEHMET YİĞİT ERGİN
|MEHMET
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2528
|FEVZİ KÖKTEN
|MEVLÜT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2556
|MEHMET ÇETİN
|SÜLEYMAN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2474
|NUREN BAHÇECİ
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2474
|ÜLKÜ ÖZ
|HÜSEYİN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2473
|ZEKİYE CANDANSAYAR
|H. ÖMER
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|3709
|MEHMET MEHDİ EREN
|Ş. İSMAİL
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|AHMET DURAN ÖZDEMİR
|HASAN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|HACI AHMET TÜRK
|MEVLÜT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|ZEYNEP TÜRK
|AHMET DURAN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|HATİCE ÇOLAKOĞLU
|AHMET DURAN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|MESUT TÜRK
|HACI AHMET
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|AHMET GENÇ
|ABDURRAHMAN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|BAYRAM GENÇ
|AHMET
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|ALİ GENÇ
|AHMET
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|MEMET GENÇ
|AHMET
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|FADİME GENÇ
|AHMET
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|İSMAİL GENÇ
|AHMET
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|SAFİYE ACUN
|AHMET
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|MESUT GENÇ
|BAYRAM
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|MERAL GENÇ
|BAYRAM
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|FATOŞ GENÇ
|BAYRAM
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|METİN GENÇ
|BAYRAM
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|OSMAN GÜNGÖRDÜ
|MEMET
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|CEMİL GÜNGÖRDÜ
|OSMAN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|SEVİNÇ GÜNGÖRDÜ
|AHMET
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|ALİ GÜNGÖRDÜ
|OSMAN
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|ŞEHAMİT TATAR
|MULLA
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|HAVEY TATAR
|ŞEHAMİT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|FAHRİ TATAR
|ŞEHAMİT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|HAMİT TATAR
|ŞEHAMİT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|ELİF TATAR
|ŞEHAMİT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|ELİF SOYDAN
|HAMİT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|HACI TATAR
|HAMİT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|HASAN TATAR
|HAMİT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|LEYLA TATAR
|HAMİT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|HASAN TATAR
|HAMİT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|EMİNE TATAR
|HAMİT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|FATİH TATAR
|FAHRİ
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|AYŞE SARI
|HAMİT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|HACER CELAYIR
|HAMİT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|VASIF TATAR
|HAMİT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|FADIL TATAR
|HAMİT
|ELBİSTAN
|BÜYÜK YAPALAK
|0
|2327
|BATTALGAZİ TATAR
|FAHRİ
