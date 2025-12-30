PODCAST CANLI YAYIN
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Giriş Tarihi :31 Aralık 2025 , 00:01
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI


Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki enerji nakil hatlarının ve trafo binası yerlerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 08.05.2025 tarih 46-743 sayılı karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0344 223 07 08 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Yamaçtepe mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Güvenen 4 Apt. No:51/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

        Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 2495 İBRAHİM KALE HACI HASAN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 720 SAVAŞ BORAN ÖMER
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 720 REMZİ BORAN ÖMER
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 720 KIZLARBEYİ BORAN ÖMER
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 717 GÜLLÜ SAYIN MEMET ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 717 ZEYNEP YAMAN MEMET ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 717 FADİME YILDIRIM MEMET ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 716 MAKSUDE BORAN İBRAHİM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 713 İNCİ SU KARAKUŞ KURTULUŞ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 713 GÜLSÜM BORAN MURTAZA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 713 GÜLTAZE BORAN HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 713 CUMA KARAKUŞ TESLİM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 713 GÜL KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 713 BÜLENT KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 713 DENİZ KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 713 KILIÇ KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 713 HABİBE BORAN HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 713 ERDAL KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 713 RESMİ KALE HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 713 İLHAN KALE ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 713 EROL KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 715 ALİ GÖLASLAN HIDIR
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 715 HÜSEYİN ASLAN MEMET
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 715 SERVET ASLAN HAYDAR
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 715 SİNAN KAYA TURAF
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 715 SEMRA KAYA HAYDAR
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 715 KARDELEN KAYA SİNAN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 715 YAĞMUR KAYA SİNAN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 715 TOPRAK TURAP KAYA SİNAN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 712 İNCİ SU KARAKUŞ KURTULUŞ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 712 GÜLSÜM BORAN MURTAZA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 712 GÜLTAZE BORAN HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 712 CUMA KARAKUŞ TESLİM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 712 GÜL KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 712 BÜLENT KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 712 DENİZ KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 712 KILIÇ KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 712 HABİBE BORAN HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 712 ERDAL KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 712 RESMİ KALE HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 712 İLHAN KALE ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 712 EROL KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 FEVZİ BORAN CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 SENA BOZTEPE CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 GÜLAY BORAN CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 HÜSEYİN BORAN CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 DÖNÜŞ BORAN RÜSTEM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 GÜLSÜM BORAN MURTAZA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 CUMA BORAN İLYAS
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 HÜSEYİN BORAN İLYAS
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 MERAL KARAKUŞ İLYAS
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 ALİ BORAN İLYAS
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 DÖNE BORAN ALİBEY
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 HACI KARAKUŞ MURTAZA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 GÜLÜZAR HOROZ CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 ZÖHRE KEÇELİ HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 ŞAHİN BORAN CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 SELVİNAZ BORAN HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 ALİ HAYDAR BORAN CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 DÖNDÜ ERDOĞAN HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 MAKSUDE BORAN İBRAHİM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 ABBAS BORAN HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 HATİCE ERYALÇIN CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 MEHMET BORAN ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 KEMAL BORAN CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 GÜLTAZE BORAN HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 LATİFE BORAN HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 İSMET BORAN CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 GÜLABİ BORAN ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 RESMİ KALE HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 HABİBE BERK HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 ALİ BORAN ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 ERDAL KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 BEKTAŞ BORAN HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 FEVZİ BORAN ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 EROL KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 NURAY BORAN HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 GÜLLÜ GEYİK CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 BÜLENT KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 SELDA HOROZ HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 EMEL ÇETİN ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 KILIÇ KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 FERAHİ ERDOĞAN ŞAHİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 DENİZ KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 MEDİHA KANSU ALİ HAYDAR
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 SEMRA BORAN HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 HABİBE BORAN HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 SEVİL BÜYÜKBAŞ ALİ HAYDAR
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 İLYAS BORAN ŞAHİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 KURTULUŞ KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 BAHTİYAR BORAN ALİ HAYDAR
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 GÜL KARAKUŞ HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 TEKİN BORAN ŞAHİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 İNCİ SU KARAKUŞ KURTULUŞ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 AYŞE KALE CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 711 GÜLSÜM GÜLDEDE CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 710 MELİNDA YAMAN AHMET
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 710 MELİSSA YAMAN AHMET
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 710 İSMAİL YAMAN BATTAL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 710 ŞEHRİBANİ YAMAN BATTAL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 710 MÜNÜR YALÇIN CEMAL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 672 OKAN ÇETİN MEHMET
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 672 CUMA YILDIZ MUHARREM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 672 HASAN YILDIZ MUHARREM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 674 NAHİDE BÜCHEL HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 674 CUMA KARAKUŞ TESLİM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 674 NASİDE BULUT HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 674 ÖNDER KARTAL HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 674 İSKENDER KARTAL HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 674 İSMAİL KARTAL HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 644 GÜLŞEN SEVİM HALİL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 644 TAYLAN ÖZGÜR MERT SELEADDİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 644 DEMET FLOCH HALİL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 640 ALİ ÖZTÜRK MEMET
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 639 KEZBAN ÖZTÜRK HALİL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 638 KEZBAN ÖZTÜRK HALİL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 632 MEHMET GÜL İLYAS
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 634 VELİ ERYALÇIN İBİŞ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 634 MEHMET ERYALÇIN İBİŞ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 634 HÜSEYİN ERYALÇIN İBİŞ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 634 SAFEY ERYALÇIN ABBAS
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 864 FEVZİ BORAN ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 863 İNAN ARI TURGUT
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 863 ASLAN ARI İBRAHİM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 863 BÜLENT ARI ASIM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 863 SUZAN GÜZEL ASIM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 863 İBRAHİM ARI ASIM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 863 ZEYNEP ARI ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 863 ERAY ARI BAL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 863 ERSEL ARI BAL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 863 EKREM ARI BAL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 863 ERGİN ARI BAL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 862 HASAN HÜSEYİN SEVİM MEMET ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 862 İLKAY SEVİM PECORARO MEMET ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 862 FADİME SEVİM HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 862 NİHAT SEVİM ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 862 BABO AHMET SEVİM HASAN HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 861 KEMAL ÇETİN AHMET
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 845 FATOŞ YILMAZ CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 845 DİLEK YILDIRIM CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 845 SULTAN KAL HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 845 ERGÜN KAZEL İBRAHİM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 845 ERHAN KAZEL İBRAHİM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 845 ERDOĞAN KAZEL İBRAHİM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 845 BAYRAM KAZEL HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 845 VELİ BAYDAR CUMA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 845 CUMA BAYDAR HAYDAR
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 832 MUSTAFA DUNAR DURMUŞ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 831 MEHMET GÜL İLYAS
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1119 İLHAN KALE ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1024 TÜLÜN YALÇIN FERAMUZ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1024 ULAŞ YALÇIN İBRAHİM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1024 İNAN İLKER YALÇIN İBRAHİM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1024 ABUZAR YALÇIN MUZAFFER
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 HAMİYET VURAL HALİL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 MURAT VURAL HALİL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 GÜRCAN VURAL HALİL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 GÜLFİDAN VURAL SEYİT HALİL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 HURŞİT VURAL HACI
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 CEMİLE DURAK MUSA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 ELİFHAN KAYA MUSA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 FADİME BORAN HASAN HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 HÜSEYİN BORAN HASAN HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 HASAN BORAN HASAN HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 YUSUF BORAN HASAN HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 FADİME SAYIN HAYDAR
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 GÜL POLAT EREN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 NÜLÜFER GÜL YEMLİHA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 FATMA KARAKOÇ SEYİT HALİL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 POLAT POLAT SEYİT HALİL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 ALİ KAYA KEYFO
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 İMAM KAYA ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 DOĞAN KAYA ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 MEKSER KAYA ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1025 HASAN KERİMOĞLU HAYDAR
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1023 SEMA KARAKOÇ VELİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1023 HÜSEYİN KARAKAŞ VELİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1023 MESUT KARAKAŞ VELİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1022 SEMA KARAKOÇ VELİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1022 HÜSEYİN KARAKAŞ VELİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1022 MESUT KARAKAŞ VELİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1021 İBRAHİM KALE HACI HASAN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1020 FATOŞ ÇİFÇİ ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1020 EYLEM SEVİM ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1020 ZÜLFÜKAR SÜZAN HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1020 DENİZ SUNA HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1020 ALİ EKBER SÜZEN HASAN HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1020 DÖNDÜ KARAKAŞ MEHMET
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1017 HÜSEYİN UÇAK YUNÜS
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1014 MAHİR HOROZ İBRAHİM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1060 GÜLLÜ SAYIN MEMET ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1060 ZEYNEP YAMAN MEMET ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1060 FADİME YILDIRIM MEMET ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1212 KEMAL NACAR HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1212 VELİ NACAR AĞA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1212 DÖNDÜ NACAR AĞA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1212 HÜSEYİN NACAR AĞA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1212 SONGÜL NACAR AĞA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1212 NURİYE BAĞCI HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1212 RUKİYE GÜZEL EKİM MEMET MUSTAFA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1212 MASUMA ERDOĞAN HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1213 GÜLLÜ SAYIN MEMET ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1213 ZEYNEP YAMAN MEMET ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1213 FADİME YILDIRIM MEMET ALİ
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1063 SAFİYE ÇOBAN İSMAİL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1214 SAFİYE ÇOBAN İSMAİL
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1192 NAHİDE BÜCHEL HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1192 CUMA KARAKUŞ TESLİM
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1192 NASİDE BULUT HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1192 ÖNDER KARTAL HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1192 İSKENDER KARTAL HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1192 İSMAİL KARTAL HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1199 KEMAL NACAR HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1199 VELİ NACAR AĞA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1199 DÖNDÜ NACAR AĞA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1199 HÜSEYİN NACAR AĞA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1199 SONGÜL NACAR AĞA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1199 NURİYE BAĞCI HÜSEYİN
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1199 RUKİYE GÜZEL EKİM MEMET MUSTAFA
ELBİSTAN KÜÇÜK YAPALAK 0 1199 MASUMA ERDOĞAN HÜSEYİN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 823 ZEYİT KILINÇ ABDULLAH
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 824 ZEYİT KILINÇ ABDULLAH
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 1021 MELİKA KABAK ABDULLAH
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 616 MAKBULE MERT ALİ
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 616 RAMAZAN BÖLÜKBAŞI ABDULLAH
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 616 NİDA BÖLÜKBAŞI ABDULLAH
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 605 FATMA ASLAN MEMET
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 605 SULTAN ŞAHİN NEBİ
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 605 HASAN ŞAHİN ŞEH MEVLÜT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 605 ZAHİDE DOĞAN NEBİ
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 605 HAVVA ASLAN NEBİ
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 605 MUHİTTİN ASLAN NEBİ
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 605 MANSUR ŞAHİN HASAN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 761 GAZİ BOYRAZ HASAN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 3936 ALİ ÜLGER SEYFİ
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 686 AYŞE GENÇ SÜLEYMAN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 686 EMİN GENÇ SÜLEYMAN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 4384 8 FATMA ASLAN MEMET
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 4384 8 SULTAN ŞAHİN NEBİ
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 4384 8 HASAN ŞAHİN ŞEH MEVLÜT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 4384 8 ZAHİDE DOĞAN NEBİ
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 4384 8 HAVVA ASLAN NEBİ
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 4384 8 MUHİTTİN ASLAN NEBİ
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 4384 8 MANSUR ŞAHİN HASAN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 4384 7 MAKBULE MERT ALİ
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 4398 47 HÜSEYİN BÖLÜKBAŞI MEHMET
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 4397 2 AHMET VURAL TAŞO
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2984 HABİBE KÖK MEMET
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2984 MÜNEVVER KARATAŞ HASAN HÜSEYİN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2984 MÜRÜVET ÇİÇEK HASAN HÜSEYİN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2984 ZEYNEP ÇİÇEK HASAN HÜSEYİN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2984 ZEYNEP ÇİÇEK HASAN HÜSEYİN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2984 ZEYNEP TÜRK BEDİR
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2541 KAMBER YILMAZ İSMAİL
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2542 YAŞAR DEVECİ BEDİR
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2543 MEHMET ÇETİN SÜLEYMAN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2544 EMİNE ÇETİN İBRAHİM
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2544 AHMET ÇETİN İBRAHİM
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2544 MEHMET ÇETİN İBRAHİM
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2544 MURAT CAN ÖZALLI MURAT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2544 İKRA ÇETİN İBRAHİM
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2544 FATMA GÜL ÇETİN İBRAHİM
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2529 MEHMET DÜŞKÜN BEKİR
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2529 ÖMER HAMZA ERGİN MEHMET
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2529 MEHMET YİĞİT ERGİN MEHMET
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2528 FEVZİ KÖKTEN MEVLÜT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2556 MEHMET ÇETİN SÜLEYMAN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2474 NUREN BAHÇECİ HÜSEYİN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2474 ÜLKÜ ÖZ HÜSEYİN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2473 ZEKİYE CANDANSAYAR H. ÖMER
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 3709 MEHMET MEHDİ EREN Ş. İSMAİL
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 AHMET DURAN ÖZDEMİR HASAN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 HACI AHMET TÜRK MEVLÜT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 ZEYNEP TÜRK AHMET DURAN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 HATİCE ÇOLAKOĞLU AHMET DURAN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 MESUT TÜRK HACI AHMET
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 AHMET GENÇ ABDURRAHMAN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 BAYRAM GENÇ AHMET
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 ALİ GENÇ AHMET
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 MEMET GENÇ AHMET
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 FADİME GENÇ AHMET
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 İSMAİL GENÇ AHMET
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 SAFİYE ACUN AHMET
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 MESUT GENÇ BAYRAM
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 MERAL GENÇ BAYRAM
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 FATOŞ GENÇ BAYRAM
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 METİN GENÇ BAYRAM
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 OSMAN GÜNGÖRDÜ MEMET
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 CEMİL GÜNGÖRDÜ OSMAN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 SEVİNÇ GÜNGÖRDÜ AHMET
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 ALİ GÜNGÖRDÜ OSMAN
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 ŞEHAMİT TATAR MULLA
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 HAVEY TATAR ŞEHAMİT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 FAHRİ TATAR ŞEHAMİT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 HAMİT TATAR ŞEHAMİT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 ELİF TATAR ŞEHAMİT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 ELİF SOYDAN HAMİT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 HACI TATAR HAMİT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 HASAN TATAR HAMİT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 LEYLA TATAR HAMİT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 HASAN TATAR HAMİT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 EMİNE TATAR HAMİT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 FATİH TATAR FAHRİ
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 AYŞE SARI HAMİT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 HACER CELAYIR HAMİT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 VASIF TATAR HAMİT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 FADIL TATAR HAMİT
ELBİSTAN BÜYÜK YAPALAK 0 2327 BATTALGAZİ TATAR FAHRİ

Basın No: ILN02372178 #ilan.gov.tr