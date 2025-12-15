Ufuk Özcan

SON DAKİKA
Kıvanç bu yaz karavanda

Eklenme Tarihi 15 Aralık 2025

Doğayla iç içe yaşamayı, kalabalıktan uzak durmayı her fırsatta tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, bu yaz da bildiği yoldan şaşmıyor... Bir dönem Avrupa ve Amerika'da karavan turlarıyla gündeme gelen usta oyuncu, rotayı bu kez Ege sahillerine çeviriyor. Üstelik sıradan bir karavan değil; içinde yok yok denilen, lüks detaylarla donatılmış özel bir karavanla.

Tatlıtuğ'un bu yaz için net bir kararı var: Proje yok, set yok, şehir yok. Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Ege'nin saklı koylarında, doğanın ritmine ayak uydurarak bir yaz geçirmeyi planlıyor. Balık tutmak, denize karşı uyanmak ve kalabalıktan uzak olmak onun için hâlâ en büyük lüks.


Bordum'da halihazırda 14 metrelik bir teknesi bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, karavan ve deniz arasında gidip gelen bir yaz hayali kuruyor. Görünen o ki Tatlıtuğ için gerçek yıldızlık, doğayla baş başa kalabildiği anlarda gizli.

Magazin dünyasının alıştığı şatafatlı tatil pozlarından uzak, daha sade ama bir o kadar da imrenilesi bir plan bu.

