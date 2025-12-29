Ufuk Özcan

Aşkları tam gaz süren oyuncu Özgü Kaya ve şarkıcı Murat Dalkılıç'ın ilişkisi evlilik yolunda ilerliyor. İki sevgili de işi ciddiye dökerek birbirinin aile büyükleriyle tanışmış...



HIZLI BAŞLAYAN AŞK NIKÂH MASASINDA MI SON BULACAK?

Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç... Magazin dünyasının son dönemde en çok konuşulan çiftlerinden biri. Prag tatilinden paylaşılan fotoğraflar sadece romantik kareler değil, aynı zamanda "bu ilişki ciddi" mesajı da veriyor. Özellikle çiftin uyumlu ayakkabıları, detaylara dikkat eden takipçilerin gözünden kaçmadı. Konuşulanlara göre iş epey ciddileşmiş durumda. Her iki tarafın da birbirinin ailesiyle tanıştığı, ilişkinin artık bir flört olmaktan çıktığı söyleniyor. Şu sıralar Prag'da baş başa tatil yapan çift, aşklarını gözlerden uzak ama bir o kadar da güçlü yaşıyor. Hızlı başlayan ilişkiler her zaman soru işareti yaratır. Ancak bazen doğru zamanda, doğru insanla karşılaşmak tüm ezberleri bozar. Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç'ın ilişkisi tüm da böyleymiş. Şimdi herkesin aklındaki soru aynı: Bu romantik Prag kaçamağı, ileride bir nikâh masasına dönüşür mü? Yılbaşı öncesi aileleri ziyaret işin ciddiyetini gösteriyor. Ama tabii ki zaman gösterecek… Şimdilik bu hikâye, mutlu bir sona göz kırpıyor.

FETTAH KÖFTE GELİYOR

"Mandalinalar" "Özledim", "Boş Bardak, "Sana Affetmek Yakışır", "Bu Aşkın Katili Sensin" gibi şarkılarla hayatımıza dokunan Fettah Can, eşi Cansu Kurtcu ile birlikte bir süredir Bodrum'da yaşıyor. İstanbul'un koşturmacasından uzak, Ege'nin dinginliğinde yeni bir hayat kuran sanatçı, müzikten kopmadan ama bu kez mutfağa biraz daha yaklaşarak dikkat çekiyor. Bodrum'da açtığı restoranla dostlarını sık sık bir araya getiren Fettah Can'ın, özellikle düzenlediği köfte geceleri kulaktan kulağa yayılmış. Anlaşılan o ki bu iş, sadece bir dost meclisi keyfi olarak kalmamış. Fettah Can şimdi bu ilgiyi bir adım ileri taşıyor ve Bodrum'da ikinci bir mekân açmaya hazırlanıyor. Adı da oldukça net: Fettah Köfte.

YENİ YILA ÖZEL DAVET

Ünlülerin doktoru olarak tanınan Ezgi Eryılmaz ve Barış Keklik'in ev sahipliğinde, önceki gün Nişantaşı'nda bir yeni yıl daveti düzenledi. Davete iş ve sanat dünyasından birçok davetli katıldı. DJ performansları eşliğinde gerçekleşen davet, yeni yılın enerjisini ve yeni başlangıçların heyecanını buluşturdu.

KALEDEN MANGAL BAŞINA

Teknik direktör Volkan Demirel iş dünyasına girdi...

Sahadaki hırsı, kaledeki refleksleriyle hafızalara kazınan Volkan Demirel, bu kez bambaşka bir hamleyle gündemde. Fenerbahçeli eski milli kaleci, şimdilerde teknik direktörlük kariyerini sürdürürken, iş dünyasına da adım attı. Demirel, bir kebap markasına yatırım yaparak Sarıyer ve Ataşehir'de açılan iki şubeye ortak oldu. Futboldan gelen isimlerin farklı alanlara yönelmesi yeni değil ama Volkan Demirel'in bu tercihi dikkat çekici. Disiplini ve kararlılığıyla tanınan Demirel'in, aynı çizgiyi ticari hayatında da sürdürmesi sürpriz olmaz. Görünen o ki Volkan Demirel, artık sadece saha kenarında değil, mangalın başında da iddialı.