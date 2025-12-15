PODCAST CANLI YAYIN

Kıvanç Tatlıtuğ’dan radikal yaz kararı! Setleri bırakıp karavanla Ege turu yapacak

Doğayla iç içe yaşamayı, kalabalıktan uzak durmayı her fırsatta tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, bu yaz da bildiği yoldan şaşmıyor...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kıvanç Tatlıtuğ’dan radikal yaz kararı! Setleri bırakıp karavanla Ege turu yapacak

Bir dönem Avrupa ve Amerika'da karavan turlarıyla gündeme gelen usta oyuncu, rotayı bu kez Ege sahillerine çeviriyor. Üstelik sıradan bir karavan değil; içinde yok yok denilen, lüks detaylarla donatılmış özel bir karavanla. Tatlıtuğ'un bu yaz için net bir kararı var: Proje yok, set yok, şehir yok. Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Ege'nin saklı koylarında, doğanın ritmine ayak uydurarak bir yaz geçirmeyi planlıyor. Balık tutmak, denize karşı uyanmak ve kalabalıktan uzak olmak onun için hâlâ en büyük lüks.


Bodrum'da halihazırda 14 metrelik bir teknesi bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, karavan ve deniz arasında gidip gelen bir yaz hayali kuruyor. Görünen o ki Tatlıtuğ için gerçek yıldızlık, doğayla baş başa kalabildiği anlarda gizli.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki kritik Kabine bugün toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci masada
Borsa İstanbul
Mehmet Akif Ersoy'un tacizlerini Kenan Tekdağ'ın kararttığı ortaya çıktı: Spikerlere işten çıkarma tehdidi
Emekli maaşına "tarih" farkı! Bu ay mı 2026'da mı başvurmak daha avantajlı?
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Silahlar yakıldı
Türk Telekom
Güllü’nün ölümünde yeni perde: Komşular ilk kez A Haber'e konuştu
Akyazı'da unutulmayacak derbi! Trabzonspor - Beşiktaş : 3-3 | MAÇ SONUCU
Milyoner'de 500 bin TL'lik soruya ulaşmayı başardı! Aldığı riskle geceye adını yazdırdı
Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı: "Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu"
Son dakika: Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
Saygı Öztürk morardı! SÖZCÜ'nün "Yeşil" yalanı patladı... Cezaevi hükümlüsü arayıp dakikalarca işletmiş
Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği “Kütüphane”ye narkotik baskın
PYD'den 'İmralı' maskeli özerklik provokasyonu! Barzaniler teşvik etti, İsrail söyletti: "Türkiye Suriye'de işgalcidir"
AK Parti'den CHP'nin "Cemevi" provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel'e “gayrı milli” yanıtı: "Siyasi bühtandır"
Avustralya'daki Bondi Plajı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: İşte o saldırgan ve bölgeden kareler
New York Times "İstanbul adeta nişan alınmış durumda" dedi tartışmalar tekrar alevlendi: Büyük İstanbul depremi yakın mı? Türk deprem bilimciler ne diyor?
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda