Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar? 2026 MPİ yılbaşı bileti en son ne zaman alınır?

Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar? 2026 MPİ yılbaşı bileti en son ne zaman alınır? Türkiye'de yılbaşı denince ilk akla gelen geleneklerden biri olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca kişi çekiliş öncesinde bilet satışlarının ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem online platformlarda hem de fiziki bayilerde yoğunluk dikkat çekiyor.

Yılbaşı yaklaşırken Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan her geçen gün artıyor. Büyük ikramiye tutarı ve yüksek ödül havuzu milyonlarca kişiyi yeniden bilet arayışına yönlendirdi. 9 Kasım'da başlayan satışlar sürerken, "Milli Piyango 2026 yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor?" sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Bilet Satışları Ne Zamana Kadar Sürecek? Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi bilet satışları, 31 Aralık günü saat 18.00'e kadar devam edecek. Satışlar, Milli Piyango bayilerinin yanı sıra online kanallar üzerinden de aynı saate kadar yapılabilecek.

Yetkililer yoğunluk nedeniyle son saatlere kalınmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Bilet Fiyatları Ne Kadar? Yılbaşı çekilişi için satışa sunulan bilet seçenekleri ve fiyatları şöyle: Tam bilet: 800 TL Yarım bilet: 400 TL Çeyrek bilet: 200 TL