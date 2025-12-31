Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar? 2026 MPİ yılbaşı bileti en son ne zaman alınır?

takvim-logo

Türkiye'de yılbaşı denince ilk akla gelen geleneklerden biri olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca kişi çekiliş öncesinde bilet satışlarının ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem online platformlarda hem de fiziki bayilerde yoğunluk dikkat çekiyor.

Yılbaşı yaklaşırken Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan her geçen gün artıyor. Büyük ikramiye tutarı ve yüksek ödül havuzu milyonlarca kişiyi yeniden bilet arayışına yönlendirdi. 9 Kasım'da başlayan satışlar sürerken, "Milli Piyango 2026 yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor?" sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Bilet Satışları Ne Zamana Kadar Sürecek?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi bilet satışları, 31 Aralık günü saat 18.00'e kadar devam edecek. Satışlar, Milli Piyango bayilerinin yanı sıra online kanallar üzerinden de aynı saate kadar yapılabilecek.

Yetkililer yoğunluk nedeniyle son saatlere kalınmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Yılbaşı çekilişi için satışa sunulan bilet seçenekleri ve fiyatları şöyle:

Tam bilet: 800 TL

Yarım bilet: 400 TL

Çeyrek bilet: 200 TL

Büyük ikramiye umuduyla bilet almak isteyenler farklı bütçelere uygun bu seçeneklerden yararlanabiliyor.

Çekiliş Saat Kaçta Başlayacak?

Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık akşamı saat 18.30'da başlayacak. İlk aşamada 1.600 TL ile 80 milyon TL arasında değişen ikramiyelerin çekilişi yapılacak. Bu süreç yaklaşık saat 22.00'ye kadar sürecek.

Büyük İkramiye Çekilişi Ne Zaman?

Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 23.15'te gerçekleştirilecek. Yetkililer büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişin tekrar edileceğini belirtiyor. Bu nedenle çekilişin net bitiş saati önceden kesin olarak açıklanamıyor.

Çekiliş Nereden İzlenebilecek?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV'nin YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.