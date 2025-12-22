Ufuk Özcan

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın, hem yeni yaşını hem de eşi Ozan Baran'la evliliklerinin 10'uncu yılını bir davetle kutladı. Ozan Baran, İstanbul Nişantaşı'nda bir mekânı kapatarak yakın dostlarından oluşan 60 kişilik bir davete ev sahipliği yaptı.





Gecenin en dikkat çeken detaylarından biri karşılıklı hediyelerdi. Ozan Baran, eşi Süreyya Yalçın'a aile değeri son derece yüksek, paha biçilemeyen özel bir yüzük armağan etti. Süreyya Yalçın ise evlilik yıldönümü hediyesi olarak, marka ismini yazamadığım dünyaca ünlü bir saat markasına ait, sınırlı sayıda üretilen ve değeri yaklaşık 2 milyon lira olan özel bir saat hediye etti. Ancak gecenin en anlamlı sürprizi lüks hediyelerin ötesindeydi. Süreyya Yalçın, evliliklerinin 10'uncu yılı anısına, bugüne kadar okuttuğu kız çocuklarına 10 kız çocuğu daha ekleyerek toplam 10 yeni burs verme kararı aldı. Şıklık, zarafet ve sosyal sorumluluğun bir araya geldiği bu özel gece, davetlilerin hafızasında uzun süre yer edecek türdendi.







GÜZELLİK YARIŞMASINI KAMU SPOTUNA DÖNDÜRDÜ!



Türkiye güzeli Ceren Arslan, dünya güzellik yarışmasına gitti ama asıl maratonu dönüşte başladı. Yarışma sürecinde yaptığı günlük açıklamalar bir noktadan sonra bilgilendirme olmaktan çıkıp, kamu spotuna döndü. Ceren Arslan, neredeyse hiçbir gala ve daveti kaçırmadan magazin sayfalarında boy göstermeye devam ederken, yarışma üzerinden ürettiği iddialarla da gündemi diri tutmayı başardı. Yarışma bitmiş olabilir ama anlatacakları bitmedi. Her mikrofon uzatıldığında konu bir şekilde yine aynı yere bağlandı. Aynı yarışma, aynı serzenişler, aynı vurgular. Bugüne kadar bu yarışmayı en yoğun kullanan isimlerden biri olduğu konusunda kimsenin itirazı yok. Öyle ki yarışma, Ceren Arslan için bir başarıdan çok bir kimliğe dönüştü. Türkiye güzeli olarak çıktığı yolda, kendisini tam anlamıyla bir magazin figürü haline getirdi. Bu bir strateji mi, alışkanlık mı bilinmez ama belli ki yarışma sahneden indi, Ceren Arslan magazinden inmedi.







ÇAĞATAY ULUSOY'DAN REKOR ÜCRET SONRASI EGE KAÇAMAĞI! DUBAI'DEN SERVETLİK REKLAM TEKLİFİ



İki sezondur yer aldığı dizide bölüm başı 3.5 milyon TL kazanarak en çok ücret alan oyuncular arasına giren Çağatay Ulusoy, kulislerde konuşulanlara göre yoluna biraz mola vererek devam etmeye hazırlanıyor. Dizinin sürmesi istense de, iki sezonluk anlaşmasını uzatmak istemeyen Ulusoy'un tercihi bu kez setlerden uzaklaşmak olmuş. Şimdiden Göcek'te ev kiralayan, teknesini de Göcek'e demirleyen oyuncunun uzun bir süre Ege kıyılarında dinleneceği konuşuluyor. Yaz için herhangi bir projeye sıcak bakmadığı, enerjisini toparlamak istediği söyleniyor. Öte yandan Ulusoy'a Dubai'den 1 milyon dolarlık dikkat çekici bir iş teklifi geldiği, ancak henüz bu teklife "evet" demediği de gelen bilgiler arasında. Anlaşılan o ki Çağatay Ulusoy, bu yazı setlerde değil, deniz ve güneş eşliğinde geçirmeye kararlı.

YENİ PROJE, YENİ ARABA!



Magazin dünyasında başarı bazen kırmızı halıyla, bazen de anahtar değişimiyle kutlanır. Yakışıklı oyuncu Uğur Güneş de bu kez ikinci yolu seçenlerden. Yeni projesiyle adından sıkça söz ettirmeye başlayan Güneş, bu yoğun ve verimli dönemi kendine küçük ama oldukça dikkat çekici bir ödülle taçlandırmış. Uzun süredir kullandığı 4x4 lüks pikabıyla yollarını ayıran oyuncu, tercihini son model lüks bir elektrikli binek araçtan yana kullanmış. Hem şehirli hem çevreci bu hamle, Güneş'in kariyerindeki yeni sayfaya da yakışıyor. Görünen o ki oyuncu, hem imajını hem de rotasını güncelliyor.