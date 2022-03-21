Süper kazanç!

Ajda Pekkan, 2015 yılında 10 milyon TL'ye aldığı villasıyla ilgili sürekli fiyatta değişikliğe gitti. 76 yaşındaki yıldızın Bahçeköy'deki evi için belirlediği son fiyat 75 milyon TL...







Ajda Pekkan, Sarıyer'de bulunan ultra lüks villasını 2020 yılında satışa çıkarmıştı.

40 milyon TL'ye satışa çıkarttığı villasını daha sonra 25 milyon TL'ye kadar indirmiş ama bir türlü satamamıştı.

Ev fiyatlarının artması yüzünden satıştan vazgeçen Süperstar, daha sonra ultra lüks villasını yeniden satışa çıkardı ama bu kez 75 milyon TL değer biçerek...

Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan, yani anlayacağınız ev değerlenince yeniden satma kararı aldı. Pekkan'ın 1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ultra lüks villasında yok yok... Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor. Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor.

Büyük bir havuza sahip olan ev, 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.

Bu arada Ajda Pekkan 2015 yılında 10 milyon TL'ye aldığı villayı 2022 yılında 75 milyon TL'ye yeniden satışa sunarak bir bakıma da servetine servet katıyor...



MEDENİYET Mİ GARİPLİK Mİ ?

Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Çok ünlü bir futbolcumuz, yakın bir arkadaşının eski sevgisiyle evlendi ve ondan çocukları bile oldu. Ona rağmen o arkadaşıyla görüşmeye devam eden o ünlü futbolcu, daha sonra o yakın arkadaşının işletmesini yaptığı kulübe gitmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün de onları aynı mekanda gördüm. Kapıda sohbet ediyorlardı. Bu durum bana mı çok ters geliyor ya da her iki isim de medeni mi davranıyor bilmiyorum!

Sen arkadaşının eski kız arkadaşıyla bunu bile bile evleniyorsun ve daha sonra arkadaşlığını bitirmediğin gibi onun işlettiği kulübe gidip eğleniyorsun. Sonrada hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyorsun.

Bu durumu biri bana açıklayabilir mi? İsimleri vermek istemedim çünkü sonuçta bu futbolcumuzun çok tatlı çocukları var. Ben onlar etkilenmesinler diye isimlerini yazmak istemedim ama Google'a bakınca bu aşk haberleri hep çıkıyor.

Artık gerisini siz düşünün?







OTLU KAZIK!

Alaçatı Ot Festivali ne zaman?

Herkes bunu soruyor. 2010 yılında başlanan festival, bu sene de Labada temasıyla 24-27 Mart tarihlerinde yani önümüzdeki hafta başlıyor. Tabii Alaçatı'da dükkanı olan tüm işletmeciler, şimdiden buranın yolunu tuttu diyebiliriz.

Önümüzdeki hafta için otel fiyatları hakkında bir araştırma yaptım. Oda+kahvaltı gecelik butik otel fiyatları, 1.500 TL'den başlıyor ve fiyat, otelin konumu ve lüksüne göre yukarı çıkıyor.

Yani fiyatlar bir nevi uçmuş diyebilirim.

Birkaç otelin internetten indirimli fiyatlarını inceledim.

İndirimli olmasına rağmen, hafta sonu konaklamak için 10 bin TL'yi gözden çıkartmanız lazım. Yediğiniz, içtiğiniz ve yol parasını yazmıyorum bile. Bölgedeki birçok popüler otelde, Ot Festivali tarihlerinde ise yer kalmamış; bu da işin asıl ilginç yanı...