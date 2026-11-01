Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında, Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklanmasının ardından yeni ayrıntılar gündeme geldi. Soruşturmanın kilit isimlerinden Emir Sarıgül'ün 25 yıllık arkadaşı Cihan Tunç itirafçı oldu. Tunç, Mustafa Sarıgül ve diğer aile üyelerinin paraları nasıl yurt dışına kaçırdığını detaylarıyla anlattı. Ailenin kara kutusu Tunç, "Göstermelik senetler imzalayarak, sözde bir alacak verecek ilişkisi yaratıp İsviçre'ye para kaçırdılar.

Cihan Tunç, Sarıgül ailesinin paraları Kapalıçarşı'da altın ve pırlantaya çevirdiğini, ardından özel jetlerle yurt dışına çıkardığını öne sürdü. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) DEFALARCA ŞAHİT OLDUM Vatandaşlar tarafından ödenen vergilerde ilgili tarihlerde değişim yapıldı. Bazı kayıtlar silindi. Emir Sarıgül, Fatoş Altınbaş'la evliyken Burak Kaya'ya ait özel bir jetle yurt dışı seyahatleri yapardı. Yaptıkları bu yurt dışı seyahatlerinde de Kapalıçarşı'dan aldıkları altın ve pırlantaları, dövizleri yurt dışına çıkarırlardı. Jet Almanya, İsviçre, Avusturya ve KKTC'ye giderdi. Defalarca buna şahit oldum. Koruma Beşir Ömer Demir'e konuşmaması için Çekmeköy ilçesinde bir daire verdiler" dedi.