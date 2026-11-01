Sarıgüllerin kara kutusu itirafçı oldu! Toplanan paraları altına çevirip özel jetle kaçırdılar
Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında, ailenin kara kutusu olarak anılan Cihan Tunç'un savcılık ifadesi dikkat çekti. Emir Sarıgül'ün 25 yıllık arkadaşı Tunç, toplanan paraların Kapalıçarşı'da altın ve pırlantaya çevrildiğini, ardından özel jetlerle İsviçre, Almanya, Avusturya ve KKTC'ye taşındığını öne sürdü. Korumaya konuşmaması için Çekmeköy'de daire verildiğini de anlatan Tunç'un ifadesinde para trafiğine ilişkin çarpıcı ayrıntılar yer aldı.
Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında, Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklanmasının ardından yeni ayrıntılar gündeme geldi. Soruşturmanın kilit isimlerinden Emir Sarıgül'ün 25 yıllık arkadaşı Cihan Tunç itirafçı oldu. Tunç, Mustafa Sarıgül ve diğer aile üyelerinin paraları nasıl yurt dışına kaçırdığını detaylarıyla anlattı. Ailenin kara kutusu Tunç, "Göstermelik senetler imzalayarak, sözde bir alacak verecek ilişkisi yaratıp İsviçre'ye para kaçırdılar.
DEFALARCA ŞAHİT OLDUM
Vatandaşlar tarafından ödenen vergilerde ilgili tarihlerde değişim yapıldı. Bazı kayıtlar silindi. Emir Sarıgül, Fatoş Altınbaş'la evliyken Burak Kaya'ya ait özel bir jetle yurt dışı seyahatleri yapardı. Yaptıkları bu yurt dışı seyahatlerinde de Kapalıçarşı'dan aldıkları altın ve pırlantaları, dövizleri yurt dışına çıkarırlardı. Jet Almanya, İsviçre, Avusturya ve KKTC'ye giderdi. Defalarca buna şahit oldum. Koruma Beşir Ömer Demir'e konuşmaması için Çekmeköy ilçesinde bir daire verdiler" dedi.
1 MİLYAR EURO
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin şikâyetleriyle gündeme gelen dosyada 80 milyon euroluk sözleşme, 100 milyon euroluk havale, 1 milyar euroluk fonun yurt dışına çıkarılması vaadi ve 1,5 milyon euroluk tekne satışı gibi iddialar yer almıştı. Soruşturma kapsamında Emir ve Ömer Sarıgül, Cihan Tunç ve Sofu Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, bazı şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
NET RAKAM ARAŞTIRILIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, paranın kaynağı, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve yurt dışına aktarıldığı ileri sürülen tutarların izinin araştırıldığı aktarıldı. Sarıgül ailesinin kara kutusu Cihan Tunç konuştu: Sarıgül ailesi toplanan paraları Kapalıçarşı'da altın ve pırlantaya çevirirdi. Sonra özel jetle bunları isviçre, almanya, avusturya ve KKTC'ye kaçırdı.
Cihan Tunç, "Havalimanında Erol isimli bir şahıs vardı. Kendilerini aramamaları için bu kişiyle anlaşılmıştı" dedi.
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