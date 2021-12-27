2 milyonu kaptı

Güzel oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz ay katıldığı 47.Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yükselen Yıldız' ödülünü almıştı. Henüz 24 yaşında olan ve günümüzün en dikkat çeken genç oyuncuları arasında yer alan Melis Sezen'in, giydiği derin dekolteli beyaz elbisesi ve ödül konuşması törene damga vurmuştu. Sezen, ödülü aldığı anda çok heyecanlanmış ve "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" diyerek sosyal medyanın gündemine düşmüştü.



Bu olay günlerce konuşulmuş ve capslere bile konu olmuştu. Duyduğuma göre Melis Sezen, bir reklam anlaşmasına imza atmış.

Türkiye'nin önemli bir firması ile reklam anlaşmasına imza atan Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" diye reklam filmini çekecekmiş. Yani çekilecek reklamın konusu Sezen'in ödül törenindeki konuşması, ürünü de böyle pazarlayacaklar.

Duyduğuma göre Melis Sezen, bu reklam anlaşması karşılığının da da 2 milyon lira kazanacakmış. Son dönemin parlayan yıldızı olan Melis Sezen'i, menajerini ve basın danışmanını bu başarılarından dolayı kutluyorum...

AYKIRI OLUCAM DİYE SAYGISIZ OLUYORLAR

Genç şarkıcılar Aleyna Tilki ve Rapçi Uzi'nin geçtiğimiz gün bir araya geldiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla görmüş olduk. Daha önce Bağcılar polemiği ile birbirleriyle atışan ikili, bu olay sonrası bir araya gelmiş..

Fakat sosyal medyadan yaptıkları paylaşım hiç hoş olmamış. Ne olursa olsun burası Amerika değil. Sizi takip eden binlerce genç hayranınız var.

Zamanında 'En İyi Pop Kadın Sanatçısı Ödülünü' almış Tilki'ye hiç yakıştıramadım bu durumu.

SANAT DÜNYASINDA KORONA PANİĞİ!

Tüm dünyayı etkileyen COVİD-19 salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Son dönemde eğlence ve sanat dünyasından önemli kişileri de Corona'ya yakalandıklarını açıkladı.



Oyuncu Sera Tokdemir, Engin Altan Düzyatan'a, Enis Arıkan ve Ulaş Tuna Astepe'de virüse yakalandığını açıkladı. Virüsten korunmak için hepimizi üçüncü doz aşılarımızı olmamız gerekiyor.