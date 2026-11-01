Emekli ve memurun 2027 Ocak zammında 3 senaryo: En düşük maaşlar ne kadar olacak?
Ekim enflasyonu için gözler 3 Kasım’a çevrilirken, milyonların ocak zammı için ipucu peş peşe geldi. Ekonomistlerle yapılan 3 anket, zam oranı için memurlarda yüzde 8, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10 seviyesine işaret etti.
Milyonlarca memur ve emeklinin ocak zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ise yüzde 5 artışa eklenecek farkını gösterecek 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verileri birbiri ardına belli oluyor. Dördüncü veri, yani ekim enflasyonu için gözler 3 Kasım'a çevrilirken, peş peşe açıklanan anketlerdeki enflasyon tahminleri ipucunu veriyor.
FARK DA VAR
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini ekim ayı için yüzde 2,11, 2026 için ise yüzde 29,63 oldu. Bu tahmine göre, 2026'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10,08 olarak bekleniyor. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10,08, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 2,88 enflasyon farkıyla yüzde 8,02 zam alabileceğini gösteriyor. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) de araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin ekim ayı enflasyon tahmininin yüzde 2,09, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,06 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,45, memurların ve memur emeklilerininki ise yüzde 3,22 fark ile yüzde 8,39 olarak bekleniyor.
PEŞ PEŞE TAHMİNLER
Son açıklanan anket ise AA Finans'ın oldu. AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde yüzde 2,2 artacağını tahmin etti. Ankette 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,64 olarak yer aldı. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10,09, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 2,89 enflasyon farkıyla yüzde 8,03 olabileceği anlamına geliyor.
TABAN AYLIK 26 BİN TL'YE ULAŞACAK
Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündeme gelecek. Burada da en güçlü formül, 6 aylık enflasyon formülü olacak. Bu uygulamaya yine başvurulursa, anketlerdeki enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 926-26 bin 13 lira aralığına çıkacak.
MEMURA EN AZ 76 BİN TL
Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş, eğer ocak zammı yüzde 8,02 olursa 75 bin 856, yüzde 8,03 çıkarsa 75 bin 863, yüzde 8,39 olarak gerçekleşirse 76 bin 116 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık, zam oranı yüzde 8,02 olursa 34 bin 55, yüzde 8,03 çıkarsa 34 bin 58, yüzde 8,39'u bulursa 34 bin 172 lirayı bulacak.
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