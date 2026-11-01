Milyonlarca memur ve emeklinin ocak zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ise yüzde 5 artışa eklenecek farkını gösterecek 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verileri birbiri ardına belli oluyor. Dördüncü veri, yani ekim enflasyonu için gözler 3 Kasım'a çevrilirken, peş peşe açıklanan anketlerdeki enflasyon tahminleri ipucunu veriyor.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini ekim ayı için yüzde 2,11, 2026 için ise yüzde 29,63 oldu. Bu tahmine göre, 2026'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10,08 olarak bekleniyor. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10,08, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 2,88 enflasyon farkıyla yüzde 8,02 zam alabileceğini gösteriyor. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) de araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin ekim ayı enflasyon tahmininin yüzde 2,09, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,06 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,45, memurların ve memur emeklilerininki ise yüzde 3,22 fark ile yüzde 8,39 olarak bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,08 ile 10,45 arasında zam hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinde yüzde 8,02-8,39 artış beklentisi öne çıktı.

PEŞ PEŞE TAHMİNLER

Son açıklanan anket ise AA Finans'ın oldu. AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde yüzde 2,2 artacağını tahmin etti. Ankette 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,64 olarak yer aldı. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10,09, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 2,89 enflasyon farkıyla yüzde 8,03 olabileceği anlamına geliyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ Mevcut %10.08 %10.09 %10.45 23.552 25.926 25.928 26.013 24.000 26.419 26.422 26.508 25.000 27.520 27.523 27.613 26.000 28.621 28.623 28.717 27.000 29.722 29.724 29.822 28.000 30.822 30.825 30.926 29.000 31.923 31.926 32.031 30.000 33.024 33.027 33.135 31.000 34.125 34.128 34.240 32.000 35.226 35.229 35.344 33.000 36.326 36.330 36.449 34.000 37.427 37.431 37.553 35.000 38.528 38.532 38.658 36.000 39.629 39.632 39.762 37.000 40.730 40.733 40.867 38.000 41.830 41.834 41.971 39.000 42.931 42.935 43.076 40.000 44.032 44.036 44.180 45.000 49.536 49.541 49.703 50.000 55.040 55.045 55.225 55.000 60.544 60.550 60.748 60.000 66.048 66.054 66.270 65.000 71.552 71.559 71.793 70.000 77.056 77.063 77.315 75.000 82.560 82.568 82.838 80.000 88.064 88.072 88.360 85.000 93.568 93.577 93.883 90.000 99.072 99.081 99.405 100.000 110.080 110.090 110.450

TABAN AYLIK 26 BİN TL'YE ULAŞACAK

Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündeme gelecek. Burada da en güçlü formül, 6 aylık enflasyon formülü olacak. Bu uygulamaya yine başvurulursa, anketlerdeki enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 926-26 bin 13 lira aralığına çıkacak.