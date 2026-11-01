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Emekli ve memurun 2027 Ocak zammında 3 senaryo: En düşük maaşlar ne kadar olacak?

Ekim enflasyonu için gözler 3 Kasım’a çevrilirken, milyonların ocak zammı için ipucu peş peşe geldi. Ekonomistlerle yapılan 3 anket, zam oranı için memurlarda yüzde 8, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10 seviyesine işaret etti.

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Emekli ve memurun 2027 Ocak zammında 3 senaryo: En düşük maaşlar ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin ocak zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ise yüzde 5 artışa eklenecek farkını gösterecek 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verileri birbiri ardına belli oluyor. Dördüncü veri, yani ekim enflasyonu için gözler 3 Kasım'a çevrilirken, peş peşe açıklanan anketlerdeki enflasyon tahminleri ipucunu veriyor.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak zammına çevrildi. Üç anketten maaş artışlarına ilişkin dikkat çeken tahminler geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak zammına çevrildi. Üç anketten maaş artışlarına ilişkin dikkat çeken tahminler geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

FARK DA VAR

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini ekim ayı için yüzde 2,11, 2026 için ise yüzde 29,63 oldu. Bu tahmine göre, 2026'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10,08 olarak bekleniyor. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10,08, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 2,88 enflasyon farkıyla yüzde 8,02 zam alabileceğini gösteriyor. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) de araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin ekim ayı enflasyon tahmininin yüzde 2,09, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,06 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,45, memurların ve memur emeklilerininki ise yüzde 3,22 fark ile yüzde 8,39 olarak bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,08 ile 10,45 arasında zam hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinde yüzde 8,02-8,39 artış beklentisi öne çıktı.SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,08 ile 10,45 arasında zam hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinde yüzde 8,02-8,39 artış beklentisi öne çıktı.

PEŞ PEŞE TAHMİNLER

Son açıklanan anket ise AA Finans'ın oldu. AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde yüzde 2,2 artacağını tahmin etti. Ankette 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,64 olarak yer aldı. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10,09, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 2,89 enflasyon farkıyla yüzde 8,03 olabileceği anlamına geliyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Mevcut
%10.08
%10.09
%10.45
23.552
25.926
25.928
26.013
24.000
26.419
26.422
26.508
25.000
27.520
27.523
27.613
26.000
28.621
28.623
28.717
27.000
29.722
29.724
29.822
28.000
30.822
30.825
30.926
29.000
31.923
31.926
32.031
30.000
33.024
33.027
33.135
31.000
34.125
34.128
34.240
32.000
35.226
35.229
35.344
33.000
36.326
36.330
36.449
34.000
37.427
37.431
37.553
35.000
38.528
38.532
38.658
36.000
39.629
39.632
39.762
37.000
40.730
40.733
40.867
38.000
41.830
41.834
41.971
39.000
42.931
42.935
43.076
40.000
44.032
44.036
44.180
45.000
49.536
49.541
49.703
50.000
55.040
55.045
55.225
55.000
60.544
60.550
60.748
60.000
66.048
66.054
66.270
65.000
71.552
71.559
71.793
70.000
77.056
77.063
77.315
75.000
82.560
82.568
82.838
80.000
88.064
88.072
88.360
85.000
93.568
93.577
93.883
90.000
99.072
99.081
99.405
100.000
110.080
110.090
110.450

TABAN AYLIK 26 BİN TL'YE ULAŞACAK

Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündeme gelecek. Burada da en güçlü formül, 6 aylık enflasyon formülü olacak. Bu uygulamaya yine başvurulursa, anketlerdeki enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 926-26 bin 13 lira aralığına çıkacak.

En düşük emekli aylığında 26 bin TL sınırı gündemde. Tahminlerin gerçekleşmesi ve taban aylığın artırılması hâlinde ödeme 26 bin 13 liraya ulaşabilecek.En düşük emekli aylığında 26 bin TL sınırı gündemde. Tahminlerin gerçekleşmesi ve taban aylığın artırılması hâlinde ödeme 26 bin 13 liraya ulaşabilecek.

MEMURA EN AZ 76 BİN TL

Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş, eğer ocak zammı yüzde 8,02 olursa 75 bin 856, yüzde 8,03 çıkarsa 75 bin 863, yüzde 8,39 olarak gerçekleşirse 76 bin 116 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık, zam oranı yüzde 8,02 olursa 34 bin 55, yüzde 8,03 çıkarsa 34 bin 58, yüzde 8,39'u bulursa 34 bin 172 lirayı bulacak.

MEMUR MAAŞLARI
Mevcut
% 8.02
% 8.03
% 8.39
Şube müdürü 1/4
107.110
115.700
115.711
116.097
Memur (üni. mez.) 9/1
73.070
78.930
78.938
79.201
Uzman öğretmen 1/4
92.166
99.558
99.567
99.899
Öğretmen 1/4
83.254
89.931
89.939
90.239
Başkomiser 3/1
101.242
109.362
109.372
109.736
Polis memuru 8/1
92.618
100.046
100.055
100.389
Uzman doktor 1/4
170.730
184.423
184.440
185.054
Hemşire (üni. mez.) 5/1
84.845
91.650
91.658
91.963
Mühendis 1/4
109.185
117.942
117.953
118.346
Teknisyen (lise mez.) 11/1
75.877
81.962
81.970
82.243
Profesör 1/4
153.208
165.495
165.511
166.062
Araştırma görevlisi 7/1
102.779
111.022
111.032
111.402
Vaiz 1/4
86.983
93.959
93.968
94.281
Avukat 1/4
102.135
110.326
110.336
110.704
Not: Aile yardımı dahil.

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