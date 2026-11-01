Sarıgül ailesinin kara para aklama ve mal varlığı soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen 24 şüpheliden biri olan Emir Sarıgül, geçtiğimiz gün savcılıkta ek bir ifade daha verdi. Cezaevinden getirilerek ek ifade veren Sarıgül, Yeni Parti lideri Özgür Özel'e elden verilen yüz binlerce doları ve kaset/hediye paketi gibi teslim edilen para trafiğini tüm detaylarıyla ifşa etti:

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında partinin genel merkez binasının iç tefrişatının yapılması için 250 bin doları Ankara'da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum. O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel, 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin doları Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı.

Sarıgül, 250 bin doların Ankara'da bir restoran çıkışında Özgür Özel'in arabasına bırakıldığını babasından duyduğunu anlattı.

HEDİYE KUTUSUNDA 100 BİN DOLAR

Geçtiğimiz ay içerisinde Özel'e yine elden 100 bin dolar verildiğini bana Mustafa Sarıgül söyledi. Şöyle ki o tarihte babam, Özgür Özel'in Ankara'daki eve yemeğe geleceğini bana söylemişti. Babam bana Vakko'dan 2 adet atkı almamı söyledi. Ben de İstinye Park'taki Vakko'dan 2 adet atkı aldırdım. Sonrasında babam, İstanbul'daki Ulus Platin Konutları'nda bulunan evde bu atkı paketinin içine 100 bin dolar para koydu, paraların yanında atkılar da duruyordu. Sonrasında biz bunu bir hediye paketi şekline getirdik. Babam da bu paketi alarak kendi aracıyla İstanbul Havalimanı'na gitti. Uçakla Ankara'ya gidip önce Meclis'e uğradı, ardından Ümitköy Angora Evleri'ndeki eve geçti. Akşamına da Özgür Bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş. Babam ertesi gün söyledi.

MİRAS HAKKIM DEVREDİLMEDİ

İfadesinde dedesinden annesi Gülsüm Hülya Köksaloğlu'na kalan servetin babası Mustafa Sarıgül tarafından kendisine devredilmediğini ifade eden Sarıgül, "1999'da 18 yaşıma geldiğimde annemden kalan mal varlığımı kendi üzerime yapmasını istedim, ancak babam kabul etmedi. Son 3,5 senedir ise çok ciddi maddi zorluklar yaşamaktayım. Hatta 2 evladımın ihtiyaçlarını dahi bazen karşılayamaz hâle geldim. Babam yaşının ilerlemiş olması sebebiyle mal varlığını devretmeyi kabul etti ve 2 sene önce 5 adet taşınmazı devretmeyi taahhüt etti" dedi. Sarıgül, Marmaris Söğüt bölgesinde 64 dönüm arazi, Mecidiyeköy Trump Towers'ın arkasında 1 dönüme yakın arazi, Ankara'da TBMM'nin karşısındaki Şinasi ve Akün Sahnesi'nin olduğu bina ve Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nin sonunda Chanel mağazasının yanındaki 642 metrekare arazinin bu 5 taşınmaz olduğunu anlattı. Sarıgül, devir için imzalanan senedin, avukatı Emrah Cengiz'in kasasında bulunduğunu söyledi.