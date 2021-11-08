Gönlü mekancılıkta

Türkiye'nin en büyük iki takımı Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yıllarca futbol oynamış olan Gökhan Gönül, birçok ticaret koluna yatırım yapmıştı.

Futboldan kazandıklarını ticaret hayatında değerlendiren Gökhan Gönül, bu yolda eşi Hatice Gönül'e de destek olmuş.

Hatice Gönül de Arnavutköy'de 'Gorm Cocktail Bar' adında bir mekan açmış.



Mekanı devir alan ve baştan aşağı yenileyen Hatice Gönül, işletmeciliğini de kendi yapıyormuş. Didem Soydan, Umut Eker, Kerimcan Durmaz ve daha birçok ünlü şimdilerde bu mekandan çıkmıyormuş.

ORTADOĞU'NUN YENİ YILDIZI

Türkiye ve Avrupa'da bir çok ünlü mağazalar içinde yer almayı başaran Stella By Zeynep Ateş markasının yaratıcısı Zeynep Ateş, Türk dizileri sayesinde Ortadoğu pazarına da adım attı. Dizi filmlere verdiği elbiseler sayesinde Ortadoğu pazarı ile tanışan markanın Dubai, Abu Dabi ve Doha'da çeşitli mağazalarda yer almaya başladığını duydum. Türk dizileri sayesinde Ortadoğu'da birçok Türk markası böyle büyümeye başlamış. Bence gururlanmamak elde değil...

SANAT DÜNYASI KIYIM'DA BİRLEŞTİ

Yıllardır güçlü sesi ve yaptığı başarılı müzik programları ile tanınan alaturka müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Özkan, 'Kıyım' adlı single çalışması ile uzun bir aradan sonra müzikseverlerin karşısına çıkmıştı. Sanat dünyasından birçok ismin bu şarkıyı paylaşması dikkatimi çekti. Alişan, Seda Sayan, Linet, Ceylan ve Aslı Hünel gibi isimler şarkının çıktığı ilk gün paylaşım yaparak İsmail Özkan'a destek oldu.

Müziğin birleştirici bir güç olduğunu ve kıskançlığın, hasetliğin bittiği, kimsenin kimseyi kötülemediği bir hayat düşünebilir musunuz? Sanırım İsmail Özkan, sanat dünyasında bunu başardı ve birçok ismi bir araya getirdi.

İLGİ BÜYÜKTÜ!

"Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı"na, İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı birçok sanatçıyı ve eseri tek çatı altında buluşturan fuara katılım yüksekti.

Sanatçı Beyza Mendeloviç'in eserleri de bu sergideydi. Geçmiş dönem tarih sahneleri, sembolleri, tanrı ve tanrıçaların inanç sistemleri ile şimdiki zamanı, izleyici ile buluşturan ve geçmiş medeniyetleri günümüze aktaran resimleri ile dikkat çeken Mendeloviç'in bu eserleri de büyük ilgi gördü.