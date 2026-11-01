İ L A N

T.C. SİVAS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/197 Esas

DAVALILAR : MEVLÜDE KARAGÖZ TCKN: 401*****114

MEVLÜDE SATICI TCKN: 257*****384

Aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Harita Mühendisi Bilirkişisi raporunda özetle: Dava konusu 126 ada 80 parselin alanı 4164,15 m² olup vasfı tarladır. Taşınmazda davacı elbirliği mülkiyette 11,15 m² hisseye sahiptir. Taşınmaz üzerinde yapılan ölçümde krokide A harfi ile gösterilen Su deposunun alanı 7,68 m², B harfi ile gösterilen deponun alanı 20,79 m², C harfi ile gösterilen evin alanı 77,87 m², D harfi ile gösterilen deponun alanı 4,94 m², E harfi ile gösterilen balkonun alanı 28,27 m², F harfi ile gösterilen ahırın alanı 109,63 m², G harfi ile gösterilen fırının alanı 2,21 m², H harfi ile gösterilen kilit taş döşeli kısmın alanı 343,96 m² ve parselin çevresindeki tel örgünün uzunluğu 260,85 metre olduğunun bildirildiği,

Ziraat ve İnşaat Mühendisi bilirkişileri raporlarında özetle: Davaya konu edilen Sivas İli Merkez İlçesi Başbüyük Köyü Mahallesi 126 Ada 80 parsel üzerindeki Fen Bilirkişi krokisinde A harfiyle gösterilen su deposu,B Harfli Depo,C Harfli mesken,D Harfli Depo,E Harfli Balkon,F Harfli Ahır,G Harfli Fırın,H Harfli Kilitli Parke Taşı ,kafes tel çit beton direk giriş demir kapısı, 20 adet Mazı (Çam), 2 adet Şeftali, 3 adet Elma, 18 adet Çam, 2 adet Ladin, 4 adet Ardıç, 1 adet Vişne, 2 adet Kiraz, 2 adet Ceviz, 6 adet Söğüt, 4 adet Kayısı, 3 adet Kavak, 31 adet Akasya, 1 adet Erik.ağacının dava tarihi itibariyle toplam değeri 2.508.820,53 TL (İki Milyon Beş Yüz Sekiz Bin Sekiz Yüz Yirmi Türk Lirası Elli Üç Kuruş)'tur. Kafes tel çit,beton direk ve kilitli parke taşının muhdesat niteliğine haiz olmadığı zeminden sökülerek götürülebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Dava konusu taşınmazlardan ev ve su deposunun 2013 yılında yapımına başlandığı diğer taşınmazların devam eden yıllarda tamamlandığı Google Maps görüntülerinden anlaşılmaktadır. Davacı ve davalılara düşen bedel toplamının 2.508.820,53 TL olduğu bildirilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.