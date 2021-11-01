40 milyonluk evi satılıyor

ZEKERİYAKÖY'DEKİ villasını 4 yıl önce satılığa çıkartan Ajda Pekkan, evine 40 milyon lira değer biçmişti. Bir ara Dubaili bir prensin alacağı konuşulan villaya çok teklif gelmiş fakat Ajda Pekkan, 40 milyon liradan bir kuruş aşağı inmemişti.

Evi hala satılıkta olan ve baştan aşağı tadilat yaptıran Ajda Pekkan'a bu kez Arap bir müşteri çıkmış.

Ailesi ile birlikte her sene İstanbul'da tatil yapan Arap iş adamı, Ajda Pekkan'ın evinin fotoğraflarını çok beğenmiş ve görmek istemiş.

Dolardaki artış ile birlikte evin fiyatını uygun bulan bu iş adamı, bakalım evi alacak mı? 4 yıldır oturmadığı bu evi satmak için uğraşan Ajda Pekkan, bu kez fiyatta anlaşırsa bu muhteşem dekorasyonlu evini satmış olacak.

ORHAN BABA'YA TALİH KUŞU

TÜRKİYE'NİN en sevilen sanatçılardan Orhan Gencebay, senelerdir kazandıklarını gayrimenkule yatıran isimlerdenmiş. Yıllar önce Kurtköy civarından 100 dönüm arazi alan Orhan Baba, senelerdir buraya hiç uğramamış bile. Fakat müteahhitler her gün kapısını çalışıyormuş. Arazinin yakınında seneler önce Sabiha Gökçen Havalimanı yapıldı.

Daha sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun buradan geçmesi ile birlikte arazinin değeri milyonları bulunca müteahhitler hemen hemen her gün Orhan Gencebay'dan randevu almak için sıraya girmiş. Sonunda ikna olan Orhan Baba, arazisinin değeri 100 milyonu bulsa bile satmak yerine yapacakları villa kent karşısında ikna olmuş. Buradan inşaat karşılığı pay olacak Orhan Gencebay, yıllar önce yaptığı yatırımın karşılığını şimdilerde alacakmış.

CAHİDE YIKTI GEÇTİ

EĞLENCE hayatının en önemli işletmecileri arasında yer alan İzzet Çapa, kurduğu mekanlar ile neredeyse bu hayatı domino eden isimlerin başında geliyor. Daha önce Maçka'da olan Cahide'yi, Çeşme Alaçatı'da açan ve burada da büyük işlere imza atan Çapa, son olarak Maslak'ta aynı isimle bir mekan daha kurdu.

VİYANA Opera binası kıvamındaki mekanının tüm dokunuşlarının İzzet Çapa tarafından tasarlandığını öğrendim. Kenan Doğulu ile açılış yapan ve daha sonra Gülşen ve Serkan Kaya'nın sahne aldığı mekana daha gitmesem de sosyal medyadan takipçisi oldum diyebilirim. Çünkü tüm İstanbul neredeyse bu mekanı konuşuyor. İzzet Çapa'nın bu başarısı sanırım daha çok konuşulur...