Defne'nin Onur'u

Herkes Defne Samyeli'nin eski aşkı Serdar Bilgili ile tekrar bir araya geldiğini konuşurken şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı kulağıma geldi. Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra uzun süredir sessiz kalan Samyeli, ayrılık sonrası kendini işine adamıştı.

Şimdilerde canlı müzik mekanlarında sahne alan 49 yaşındaki Samyeli, iş insanı Onur Arıkan ile yeni bir aşka yelken açmış. Hatta Arıkan, Defne Samyeli'nin Kuruçeşme'de sahne aldığı bir mekanda sevgilisini en önden bile izlemiş. Fakat Defne Samyeli'yi izleyenler arasında ünlü iş insanı T.B de varmış. Sosyetenin tanınmış isimlerinden olan bu iş insanı, Samyeli'nin sahnesine şampanya göndermiş.

Bu durumu gören Onur Arıkan ile bu çok önemli iş insanı arasında ise ufak bir kriz bile yaşanmış. Bu arada Defne Samyeli, daha önce katıldığı bir program da 'Ben her bahar aşık olurum. Şu an aşık değilim, ama olabilirim. Şarkıda söylenen gibi aşık değilim olabilirim, yüzde elli sevebilirim'' diye bir açıklama yapmış ve kafaları karıştırmıştı.

Bakalım Defne Hanım, bu aşk haberini inkâr mı yoksa kabul mü edecek? Ya da yine kafaları karıştıran bir açıklama mı yapacak.

ORTALIK KARIŞTI

34. Best Model Yarışması'nı düzenleyen Erkan Özerman ile yarışmacılar arasında bir haftadır büyük bir kavga ve tartışma yaşanıyor. Erkan Özerman'ın, erkek yarışmacıları 'taciz ettiği', 'bana masaj yapacaksın' diye baskı yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

Hatta televizyonda canlı yayına çıkan Erkan Özerman ile yarışmacılar arasında tartışma bile yaşandı. Senelerdir bu yarışmalar üzerinde birçok spekülasyonlar ve iddialar herkesin kulağına gelmişti. Eski yarışmacıları örnek göstermeler ve dahası... Bence bununla ilgili önümüzdeki günlerde daha büyük bombalar patlayabilir. Demedi demeyin…