Milyonluk ödül!
Dizilerden kazandıklarının yanına reklam gelirini de ekleyen Melis Sezen, kendisini ödüllendirmiş. Güzel oyuncu buradan kazandığı parayla ayaklarını yerden kesmiş.
2021 MODEL VIP KONFOR
Genç yıldızlar arasında gerek oyunculuğu gerekse mütevazılığı ile en dikkat çeken isim olan Melis Sezen, kendisine 2021 model C kasa bir Mercedes satın almış. Yeni arabası için kesenin ağzını açan Melis Sezen, 1 milyon liradan fazla bir para ödemiş.
Güvenli ve konforlu bir şekilde kendisini ödüllendiren oyuncu, mutluluktan havalara uçuyormuş. Ben de güzel oyuncuya, hayırlı olsun diyorum…
HEM EVLİLİK HEM TADİLAT
Hamilelikte altıncı ayını geride bırakan Özge Özpirinçci, bebek beklediği sevgilisi Burak Yamantürk ile geçtiğimiz gün Marmaris'te dünya evine girdi. Ailesinin ve sadece arkadaşlarının katıldığı nikah sonrası kısa bir tatil yapacak çift, yıllardır oturdukları Cihangir'deki evlerini de tadilata sokmuş. Doğum sonrası da bu semtten ayrılmak istemeyen ikili, başka ev baksalar da istedikleri gibi bir ev bulamamışlar.
Bu yüzden evi komple tadilat yaptıran Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, boya kokusundan etkilenmemek için de birkaç gün daha tatillerini uzatıp evin tadilatının bitmesini bekleyeceklermiş…
ELMA ÇÜRÜK ÇIKTI
Yasak Elma dizisiyle tanınan Şafak Pekdemir ile evli ve bir çocuğu olan yönetmen sevgilisi Oğulcan Eren Akay'ın eğlence gecesi olaylı bitti. Yönetmen olan Eren Akay'ın, fotoğraflarını çeken basın mensuplarına saldırdığını hatta Kanal D muhabiri Barış Agil'e kafa attığını kamera kayıtları ile izlemiş olduk.
Bir süredir eşi ile sıkıntıları olduğu konuşulan Oğulcan Eren Akay'ın, bu durumuna dizinin yapımcısı Med Yapım patronu Fatih Aksoy'un sessiz kalamayacağını ve şirketinden çürük elmaları temizleyeceğine de emindim. Ve öyle oldu. Med Yapım, yönetmen ile tüm ilişkisini kesti... Ve şunu söylemek istiyorum. Umarım, bir daha böyle olaylar yaşanmaz.
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