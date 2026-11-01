Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı ilk soruda elendi: Yaptığı savunma herkesi şaşırttı
Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yine çok konuşulacak bir veda yaşandı. Kayseri'den getirdiği selam ve sıcak sohbetiyle sempati toplayan yarışmacı İzzet Sezgin, karşısına çıkan ilk soruda kelimelerin tuzağına düştü. Heyecanına yenik düşerek saniyeler içinde yanlış şıkkı kilitleyen yarışmacıyı hangi soru eledi, elendikten sonra Cem Öğretir'e verdiği hangi yanıt stüdyodakileri gülümsetti?
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Kayseri'den pastırma, mantı ve cıvıklı selamıyla gelen İzzet Sezgin, yarışmaya damga vuran anlara imza attı.
Stüdyoda başlayan keyifli yemek sohbetinin etkisinden çıkamayan yarışmacı, henüz ilk soruda karşılaştığı "Tarçın", "Maya" ve "Fındık" isimlerini görünce tercihini mutfaktan yana kullandı.
Cem Öğretir'in bile şaşkınlığını gizleyemediği o anlarda İzzet Sezgin, ilk soruda elenmesine rağmen soruya getirdiği kendine has yorumla ekran başındakileri gülümsetti.
STÜDYODA AĞZI SULANDIRAN KAYSERİ MUHABBETİ
Alkışlar eşliğinde Cem Öğretir'in karşısına geçen 1969 Kayseri Develi doğumlu İzzet Sezgin, daha ilk saniyeden enerjisiyle stüdyoyu ısıttı.
Memleketi Sarıca köyünden "Pastırmanın, çemenin, mantının ve cıvıklının diyarından size selam getirdim" diyerek söze giren yarışmacı, stüdyoda lezzet rüzgarı estirdi.
Cem Öğretir'in "Öyle bir saydınız ki ağzımız sulandı" sözleri üzerine Sezgin, ünlü sunucuyu Kayseri lezzetlerini tatmaya davet etti.
Eşi Kadriye Sezgin'in şans dilekleriyle yarışmaya hazırlanan İzzet Bey, içindeki tatlı heyecanı yatıştırmak için Cem Öğretir'den yarışmanın kurallarını dinledi:
- İlk 5 soruda yarışmacılara 45 saniye süre veriliyor ve 5. soruyu doğru yanıtlayanlar 20.000 liralık ilk barajı geçiyor.
- 10. soruya ulaşarak doğru cevabı bulanlar 300.000 liralık ikinci barajı garantilerken çift cevap joker hakkını da kazanıyor.
- Telefon, seyirci ve yarı yarıya jokerlerinin yer aldığı yarışmada 15. soruyu bilenleri ise tam 10 milyon liralık büyük ödül bekliyor.
AKLI MUTFAKTA KALINCA İLK SORUDA TUZAĞA DÜŞTÜ
"10 milyon için Milyoner başlıyor" anonsuyla birlikte gözler ekrana kilitlendi ve İzzet Sezgin'in karşısına ilk soru geldi:
"Pamuk", "Minnoş", "Maya", "Tarçın", "Boncuk", "Fındık" genellikle hangisine konulan popüler adlardandır?
- A) Elektronik cihazlara
- B) Evcil hayvanlara
- C) Mutfak gereçlerine
- D) Beyaz eşyalara
Sorunun içindeki "Maya", "Tarçın" ve "Fındık" kelimelerine odaklanan İzzet Sezgin, saniyeler içinde "C, mutfak gereçlerine son kararım" yanıtını verdi.
Yanlış cevap sesinin duyulmasıyla birlikte "Korktuğum soru başımda patladı" diyen yarışmacı, kendi aceleciliğine hem üzüldü hem de şaşırdı.
"DÖRT TANESİ MUTFAK MALZEMESİ, SEYİRCİ DE BUNU SÖYLERDİ"
Doğru yanıtın "B) Evcil hayvanlara" olduğunu gören İzzet Sezgin ile Cem Öğretir arasında eğlenceli bir diyalog başladı.
Cem Öğretir'in "Maya ve Tarçın mı sizi yanılttı?" sorusuna hak veren yarışmacı, hemen ardından tezini savunmaya koyuldu.
Soruyu yanıltıcı bulduğunu söyleyen Sezgin:
Maya, Tarçın, Boncuk, Fındık genelde mutfaklarda kullanılmaz mı? Şöyle bakacak olursanız iki tane Pamuk ve Minnoş var, gerisi dört tane mutfak malzemesi. Seyirciye sorsam seyirci bile belki de bunu söyleyecekti.
Hedefinin büyük olduğunu söyleyen ve erken vedasına üzülen İzzet Sezgin, elenmesine rağmen neşesini ve misafirperverliğini kaybetmeyerek Cem Öğretir'e "Her zaman için Kayseri'ye bekleriz efendim" diyerek alkışlarla yarışmadan ayrıldı.