Soruyu yanıltıcı bulduğunu söyleyen Sezgin:

Maya, Tarçın, Boncuk, Fındık genelde mutfaklarda kullanılmaz mı? Şöyle bakacak olursanız iki tane Pamuk ve Minnoş var, gerisi dört tane mutfak malzemesi. Seyirciye sorsam seyirci bile belki de bunu söyleyecekti.