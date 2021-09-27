1 loca 166 bin lira

Antalya'nın en önemli otelleri arasında yer alan Regnum Carya'nın yeni plajı Alia Beach'in açılışında dünyaca ünlü DJ Black Coffee sahne aldı. İstanbul sosyetesinin büyük rağbet gösterdiği partide birçok ünlü isim de hazır bulundu.

Günler öncesinden locaların yok sattığı parti için adeta servet değerinde ödemeler yapıldığına bizzat şahit oldum. Benim de çaldığı parçaları büyük bir zevkle dinlediğim biri olan Black Coffee'de localar adeta kapışıldı.

'Afropolitan House' tarzı müzikle Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Black Coffee'de sahne yanı olan (A Locaları- 16 bin Euro'dan yani yaklaşık 166 bin liradan), (B Locaları- 12 bin Euro'dan yani yaklaşık 125 bin liradan), (C Locaları- 10 bin Euro'dan yani yaklaşık 104 bin liradan) satıldı.

Birçok ünlü isim bu partiyi kaçırmamak için özel jetlerle uçtu, hem de uçaklarda yer kalmadı. Son günlerin en çok konuşulan partisi oldu diyebilirim.

SAAT SIRASI!

Bazı arkadaşlarım ile geçtiğimiz hafta bir AVM'de otururken uzun süredir görmediğim sosyetik bir iş adamı arkadaşım yan masamıza oturdu. Selamlaşıp masaları birleştirdik. Tabii masada erkek muhabbeti olduğu için ya araba konuşuldu ya da saat. Bu sosyetik arkadaşım dünyaca ünlü saat markası Patek Philippe'den saat almak için Türkiye'de sıraya yazıldığını söyledi.

Sıraya yazılmış ama Patek Philippe Nautilus Chocolate Dial modelini almak için Türkiye'den 60 kişinin daha sırada olduğunu söyledi. Yani ben geldim saati alıyorum yok. Sıra size gelecek ve bu saati alacaksınız. Ve sıra beklediğiniz bu saat içinde 1 milyon 507 bin 664 lira da ödemeniz gerekiyor. Ben bu kadar yazabiliyorum. Gerisini siz düşünün…

DOSTLARIN İŞ YEMEĞİ

Genç iş insanı Taner Tekin ile ünlülerin dişçisi Eyüp Çelik önceki gün Zorlu AVM'deydi. Morini'de buluşan iki yakın dost, hem hasret giderdi hem de iş konuştu. Tarzları ile dikkat çeken Taner Tekin ile Eyüp Çelik, daha sonra AVM'de alışveriş yapmayı ihmal etmedi.

MEKANLAR CANLANDI

İstanbul'da mekanlar bir bir açılmaya başladı. Şu sıralar canlı müzik mekanları popüler oldu. Geçtiğimiz gün Mehmet Davran'ın işlettiği Ortaköy Melanj'a uğradım. Sahnede Fettah Can vardı. İlk defa Melanj sahnesine çıkıyormuş. Sahnede şov yapan Fettah Can'ı, daha önce canlı dinlemediğime pişman oldum.

MİDYEDEN ZEHİRLENDİLER

VAKKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko eşi Ronit Gülcan ile geçtiğimiz hafta Çeşme'de tatil yapmış. Bir beach'in kapanış partisine katılan sosyetikler yedikleri midyeden zehirlenmiş. Apar-topar hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumları iyiymiş.