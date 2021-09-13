Mahmut'u tanımıyorum

Miss Turkey 2018 Güzeli Tara De Vries iş insanı Öncü Sönmez ile aşk yaşarken Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile görüntülenmiş ve ortalık karışmıştı.

Öncü Sönmez, sevgilisi Tara De Vries'in, Mahmut Kırmızıgül ile fotoğraflarını gazetelerde görünce ilişkisini bitirmişti. Duyduğuma göre Tara De Vries, Öncü Sönmez'e geri dönmek için elinden geleni yapıyormuş. Mahmut Kırmızıgül'ü tanımadığını ve konser çıkışında tesadüfen çekilen bir fotoğraf olduğunu söylese de yinede Sönmez'i ikna edememiş.

Ortak arkadaşlarını da devreye sokan Tara De Vries'in tüm çabalarına rağmen Öncü Sönmez tüm kapıları kapatmış. Bu arada görüntülendikleri Sibel Can konserine Mahmut Kırmızıgül ile Tara De Vries birlikte gidip, birlikte çıktıklarını hem gazeteci meslektaşlarım görmüş hemde orada bulunan konuklar. Bakalım bu aşk hikayesinde yanan kim olacak...

AŞK HAYATI HAREKETLİ!..

İş insanı Öncü Sönmez daha önce Özlem Yıldız, Deniz Akkaya, 2015 Türkiye güzeli Büşra Canbaz gibi isimlerle aşk yaşamıştı.

BODRUM'A YERLEŞTİ

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ozan Güven'in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanması talep edilmiş ve dava açılmıştı. Yargı süreci devam ederken Ozan Güven, yıllardır oturduğu Levent'te bulunan evini kiraya vermiş. Kısa bir süre Cunda Adası'nda yaşayan Ozan Güven, şimdilerde ise Bodrum'a yerleşmiş.

Herşeyden uzakta sakin bir hayat süren Ozan Güven'in evini kiraya vermesinin nedeni ise maddi sıkıntılar çekmesiymiş. Aylık 20 bin liraya villasını kiraya veren Ozan Güven, şimdilerde Bodrum'da köy hayatı yaşıyormuş...

BOAZ'DA MUHTEŞEM PARTİ

İstanbul'un büyüleyici manzarasını en çok yansıtan mekanların başında gelen Kuruçeşme Boaz, önceki akşam kapılarını açtı. Dünyaca ünlü DJ Adam Port'un performans sergilediği geceye Şeyma Subaşı, Murat Cevahir, Soner Çebi ve birbirinden ünlü isimler katıldı.

Pandemi nedeniyle 400 kişinin ağırlandığı mekandaki parti 24.00'da son buldu. Mekanın işletmesini yapan Turgay Yıldız, Cengiz Atasoy, Fatih Yurtyeri ve Erdinç Ağırbaş, gelen konuklar ile yakından ilgilendi.