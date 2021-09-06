Aşk bitti evi değişti

DİZİ setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ile Serkan Tütüncü, yollarını ayırdı.

Yaz başında başlayan aşkları çokça konuşulan ikili, ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bırakıp, tüm aşk dolu fotoğraflarını silmişti.

Duyduğuma göre ayrılık sonrası İlayda Alişan, oturduğu evi değiştirmiş. Daha önce Kavacık'ta oturan Alişan, biten aşkının anılarından kurtulmak için Beykoz'a taşınmış. Şimdilerde yeni evinin dekorasyonuyla uğraşan İlayda Alişan, Serkan Tütüncü'ye de tüm kapıları sonuna kadar kapatmış.

OĞLUNA KAVUŞTU

GÖRKEM Sevindik, iki senedir birlikte olduğu basketbolcu Kübra Siyahdemir ile geçtiğimiz yıl evlenmişti. Çiftin geçtiğimiz gün erkek çocukları dünyaya geldi. Çanakkale'de bir belgesel çeken Sevindik, çekimlerin son gününde baba olduğu haberini aldı. Oyuncunun, hemen çekimini tamamlayarak eşi ve çocuğunun yanına geldiğini duydum. Ben de bu muhteşem çifte, hayırlı olsun demek istiyorum…

BOAZ SEZONU ADAM PORT İLE AÇIYOR

KURUÇEŞME Boaz, kapılarını 9 Eylül'de muhteşem bir organizasyon ile açıyor.

Dünyaca ünlü DJ Adam Port'un performans sergileyeceği Boaz, pandemi kuralları gereğince gecede yaklaşık 400 kişi ağırlayabilecek.

Mekanın işletmeciliği yeme içme sektörünün tanınmış isimleri Turgay Yıldız, Cengiz Atasoy, Fatih Yurtyeri ve Erdinç Ağırbaş yapıyor.

MODERN DOKUNUŞ

KAHRAMANMARAŞ'IN yöresel lezzetlerini İstanbul'a taşıyan Hacı Kral ve Serap Kral çifti, Tepsi ET'in 2. Şubesini Etiler'de açtı. Tepsi ET'te Maraş'tan getirilen ustaların yanı sıra, modern mutfağa hakim şefler de ekibe dahil oldu. Buraya uğrarsanız kendine özgü menüsünün haricinde sıra steak, hamburger ve birbirinden özel reçeteli mezelerinde tadına bakmayı unutmayın…