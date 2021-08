İhaneti affetti

GEÇTİĞİMİZ hafta sosyetenin çok önemli ailelerinden birinde aldatma şoku ile ilgili bir haber yazmıştım. Sosyetik güzel, kocasının kendisini aldattığını düşündüğü için eşini 'Drone' ile takip ettirip bir otelin teras katında yabancı güzel ile yemek yediği anları saniye saniye kayda aldırmıştı. Hatta kaldığı otelin oda numarasına kadar öğrenip balkonundan da görüntü aldırdığını yazmıştım.

Tüm Türkiye, bu aldatma hikayesini konuşurken, aldatılan sosyetik güzelin, eşini oturdukları evden gönderdiğini ama iki tarafın da dava açmadıklarını belirtmiştim.



Bu hafta ise sizlere bu sosyetiklerin kim olduklarını açıklayacaktım. Fakat son dakika bir gelişme olmuş. Sosyetik güzel telefonla bana ulaşarak, yazdığım haberi okuduğunu ve evliliğinin aldatmalardan dolayı bitme noktasına geldiğini itiraf etti. Bu hanımefendi, aile büyüklerinin devreye girmesiyle eşini affettiğini söyledi. İki çocukları olduğunu, yakında okula başlayacaklarını söyleyen sosyetik güzel, onların bu haberlerden etkilenmemesi için de benden ricada bulundu. Ben de çocukların hatırına kim olduklarını yazmamaya karar verdim.

Umarım o çocuklar bir daha böyle bir olay yaşamaz…

SERVET DEĞERİNDE ALBÜM YAPIYOR

TÜRKİYE'NİN en çok dinlenen isimlerinin başında gelen ve haftalar öncesinde çıkacağı mekanın rezervasyonlarını dolduran Ebru Gündeş, şimdilerde yeni bir albüm için kolları sıvamış. Zor günleri atlatan ve bu yaz en çok sahne alan isimlerin başında gelen Ebru Gündeş, Sezen Aksu ve Emirkan gibi Türkiye'nin en iyi bestecilerinden şarkı alıp stüdyoda okumalara başlamış. Konuşulanlara göre aldığı şarkılar ile bu sene piyasanın tozunu attıracak olan Ebru Gündeş, albümü için de kesenin ağzını açmış.

Her şarkısının farklı bir hikayesi olduğunu öğrendiğim Gündeş, şarkı başına ortalama 50 bin lira rakam ödemiş. Bazı parçalara da daha yüksek ödeme yapan Gündeş, bu albüm için küçük bir serveti gözden çıkartmış. En son 2019 yılında 'Aşık' isminde 15. stüdyo albümünü yapan şarkıcı, anlayacağınız 16. albüm için geri sayıma başlamış. Benden söylemesi…

HACİZ GELMEMİŞ

BASKETBOLCU Can Maxim Mutaf'ın evlilik hazırlığı yaptığı Duygu Özaslan ile ilgili bu köşede evlilik öncesi 'haciz şoku' isimli bir haber çıkmıştı. Can Maxim Mutaf'ın, ailesinin bazı borçlarından dolayı evine ve arabasına haciz geldiği, evlilik öncesi şok yaşadıkları yazmıştım.

İkilinin yakın kaynaklarından aldığım bilgiye göre Can Maxim Mutaf'ın ve ailesinin böyle bir borcu yokmuş.

Haciz veya başka bir tedbir söz konusu da değilmiş…

