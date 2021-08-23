Dronla kocasını bastı

Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı sosyetik bir kadın, kendisini aldattığını düşündüğü iş adamı kocasını dronla takibe aldı. Eşinin tüm aldatma anlarını saniye saniye kaydettiren sosyetik isim evleri ayırdı.

BİRLİKTELİKLERİ örnek olarak gösterilen sosyetik bir çift, şimdilerde boşanma noktasına gelmiş. Bir süredir araları limoni olan ve bu durumu ellerinden geldiğince saklamaya çalışan çiftin son yaşadıkları ajan filmlerine konu olacak cinsten. Sosyetenin önde gelen ailelerinden birinin kızı olan sosyetik kadın, kocasını bir otelin restoranında yabancı bir güzelle eğlenirken yakalamış.



Fakat ne yakalama! Eşinin kendisini aldattığını düşünen sosyetenin gözde hanımefendisi, kocasını takibe almış ve bir drone ekibi kurmuş.

Eşini dronla takip ettiren sosyetik güzel, restoranda eşini, yabancı bir güzel ile eğlenirken saniye saniye görüntületmiş.

Daha sonra otel odasının balkonunda da eşini kayda alan bu sosyetik güzel, tüm aldatma görüntülerini kayıt altına almış.

Tabii bu durum sonrası evlerini ayıran sosyetik çift, birbirlerine dava açmamış ama aldatma hikayesi şimdilerde tüm sosyetenin diline düşmüş.

30 MİLYONLUK VİLLASINA KAVUŞUYOR

SEDA Sayan, yıllardır kazandıklarını gayrimenkule yatırıyor. Sanatçı, son olarak Sarıyer Büyükdere'de 4 milyon dolara Boğaz manzaralı bir villa almıştı.

Sayan, dekore ettirdiği ve neredeyse içine küçük bir servet harcadığı evine sonunda kavuşuyor. Şimdilerde aylık 25 bin lira kira ödediği Fairmont Quasar İstanbul'da oturan Seda Sayan, Ekim'de yeni evine geçiyormuş.

İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanları, Bodrum'da 3 villası, Londra'da ve Miami'de birer dairesi olan Sayan'ın, bu kadar gayrimenkulü varken neden kirada oturduğunu ben de merak etmiştim.

Meğer Sayan, tüm taşınmazlarını kiraya veriyormuş. Aylık ortalama 500 bin liraya yakın kira topluyormuş.

YENİ ROTA GÖKÇEADA

BU hafta sonu Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'ya gittim. Doğası, salaş mekanları, eğlencesi ve insanıyla müthiş bir tatil yeri diyebilirim. Gökçeada'ya tatile gelenlere kahvaltı için Kaleköy'deki Salih'in Yeri'ne, et yemek isteyenlere Mecnun Ocakbaşı'na, Yunan meyhanesi için Meraklis Taverna'ya, konaklamak için Adada 4 Mevsim Otel'e ve Eleni Balıkçısı'na ve Beetlejuice Beach'e uğrayın derim. Bu arada fiyatları pahalılıktan şikayet ettiğimiz yerlere göre çok uygun. Türkiye'nin en büyük Kitesurf yerlerine hakim olan Gökçeada'yı tatil rotanıza mutlaka yazın derim.