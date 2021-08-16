Süreyya'dan gizli operasyon

AKDENİZ ve Ege'de çıkan yangınlar sırasında teknede verdiği poz ile eleştirilen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, daha sonra yangın bölgelerine 15 kamyon yardım göndermişti. Yardım taşıyan arabaların üzerinde "Süreyya Yalçın yardım ve destek aracı" yazması gündem olmuştu.



Kimileri Süreyya Yalçın'ı reklam yapmakla suçlasa da onu yakından tanıyanlar asla böyle bir şey düşünmeyeceğini ve sadece iyilik yapılmasını teşvik etmek için bu yola başvurduğunu savunmuştu.

KARADENİZ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yanlış anlaşıldığını düşünerek elinden gelen yardımları yapan Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran ile birlikte tekrar harekete geçmiş. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketleri nedeniyle Süreyya Yalçın ve Ozan Baran, bu bölgelere de kamyon kamyon yardım göndermek için çalışmalara başlamış. Bodrum'da başlatılan yardım kampanyasının öncülerinden olan sosyetik güzel ve eşi, bu kez yardımların gizli yapılmasını istemiş. Bir ekip kuran sosyetik güzel, isminin kamyonlara kesinlikle yazılmamasını söylemiş. Bu hareketiyle yardımlarının reklam amaçlı olmadığını ispatlayan Yalçın'ı tebrik etmek lazım.

PAYLAŞMADIKLARI İÇİN Mİ SUÇLULAR?

ÇIKAN orman yangınları ile ciğerlerimiz yandı. Marmaris'te evi olan Şahan Gökbakar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu. Bazı sanatçılar ise gereksiz yere eleştirilmiş. Sosyal medyada Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in çok paylaşım yapmadığı için eleştirildiğini gördüm. Böyle durumlarda hiçbir sanatçımızı eleştirmememiz gerekir. Çünkü Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, yangının ilk gününden itibaren maddi ve manevi birçok konuda gerekli yerlere yardımda bulundular. Ve bu yardımları paylaşmadılar bile. Bizim yangını söndürmeye odaklanmamız gerekirken neden bu kadar kin dolu paylaşımlar yapıyoruz, onu bir türlü anlayamıyorum...