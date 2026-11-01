AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman , Aksaray Bilim Merkezi'nde düzenlenen Aksaray İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. "İnşallah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız" diyen Yayman, "Türkiye'nin, milletimizin ve dünyanın neresinde bir mazlum varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı var. Bizim cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakına, Türkiye'ye ve AK Parti'ye sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman fon meselesinde beytülmale ve milletin hukukuna dokunanlar için gerekli yaptırım ve cezaların uygulanacağını bildirdi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

"PARTİMİZ BU KİŞİLERLE YOLUNU AYIRACAKTIR"



Fon meselesinde beytülmale ve milletin hukukuna dokunanlar için gerekli yaptırım ve cezaların uygulanacağını bildiren Yayman, "Hiç endişeniz ve şüpheniz olmasın ucu nereye varacaksa varsın bu fon meselesinde beytülmale ve milletin hukukuna dokunanlar gerekli yaptırımları ve cezaları alacaktır, partimiz bu kişilerle yolunu ayıracaktır." dedi.



"DÜNYAYA İLHAM OLAN BİR HİKAYEMİZ VAR"



AK Parti'nin hikayesinin Türkiye'nin demokratikleşme hikayesi olduğunu belirten Yayman, şöyle konuştu:

"Dünyaya ilham kaynağı olan bu hikayeyi kimsenin bozmasına müsaade etmeyiz. Teşkilatımızın emeğini kimsenin yok etmesine müsaade etmeyiz. Biz ismi gibi AK bir partiyiz. Zamanın doğru tarafındayız, milletimizin yanındayız.



24 yıllık iktidar yolculuğumuzda kendini vazgeçilmez sananlar oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesine inanmayanlar ve yolunu şaşıranlar oldu. AK Parti treninden inenler, haramı ve helali karıştırarak doğru yoldan şaşanlar oldu. AK Parti 2001'de kurulduğu gibi erdemliler hareketi olarak yoluna devam etmekte ve milletimizin hayalini tek tek gerçekleştirmektedir. Dün 3 Y diyerek yola çıktık. Bugün de aynı prensiple yolumuza devam ediyoruz.