Amerika rüyası yalan oldu

KIVANÇ Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile evlendikleri günden itibaren sakin bir yaşam sürmeye özen gösteriyor. Gece hayatında pek fazla görünmeyen ve doğa tutkunu olan ikili, tatillerinde de sessiz sedasız yerleri tercih ediyor.

Daha önce Amerika'nın belli yerlerinde karavan ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 1 Ağustos için tekrardan böyle bir plan yapmıştı.

Özellikle Teksas bölgesinde gezmek isteyen ikilinin, tatil planı suya düşmüş.

Daha önce de üç hafta kaldıkları ABD'de karavan tatili yapan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in rahatsızlanmasıyla tatili yarıda kesip İstanbul'a dönmüştü. İkili, şimdilerde ise yine hayallerini ertelemek zorunda kalmış.

Bazı durumlardan dolayı Kıvanç ve Başak, Ağustos tatillerini Bodrum'daki yazlıklarında geçirecekler. Kıvanç Tatlıtuğ, kendisine özel yaptırdığı lüks karavanıyla da uzun süre konuşulmuştu.

HOLLANDA'DAN ALAÇATI'YA

HOLLANDA'NIN en ünlü restoran ve kulüp konsepti bünyesinde olan ve bir çok işletmeye sahip olan Burak Kunu, önceki gün Çeşme Alaçatı'da The Marina Club'un kapılarını açtı. Kunu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Berk Atan sevgilisi Selin Yağcıoğlu, Tan Taşçı, Nil Özalp, Güven Yüreği, Asuman Dabak, ve İlayda Oymak gibi isimler katıldı.

Restoran, bar konseptiyle hizmet verecek mekanı çok beğendiğimi söyleyebilirim.

Dekorasyonuna hayran kaldığım mekana giderseniz mezelerini ve dana lokumunu muhakkak deneyin derim. Mekanın başında bulunan Burak Kunu, bu sene Alaçatı'ya büyük bir yatırım yaptıklarını ve 2022'de de Dubai'de bir şube açmaya planladıklarını söyledi. Bence artık dünyada yeme-içme sektörüne öncülük eden bir Türkiye var.

ÇEŞME'NİN YENİSİ

BAŞARILI ortaklar Cenk Kopuz, Ümit Koçkaya ve Samet Oflu, Erko entertainment imzasıyla Alaçatı Unique'de "La Fama Alaçatı" konsepti ile yeni bir marka kurdu. Ferah atmosferiyle bu yaz misafirleriyle buluşan "La Fama'' restoranın mevsimsel menüsünü başarılı şef Burak Baş hazırlamış. Bence bir uğrayın derim...