Bir zamanlar argo mahallede doğar, okulda yayılırdı. Bugün bir video, bir oyun ya da birkaç saniyelik bir ses, dünyada milyonlarca kişinin diline girebiliyor. Dün "fiyakalı" diyenle bugün "Rizz" diyenin arasında yalnızca kelime farkı yok. Teknoloji, mizah, aidiyet ve hız; konuşma dilini yeniden biçimlendiriyor.

BOOMER, X, Y, Z, ALFA… HER KUŞAK KELİMELERİNİ ÜRETİYOR BİR genç "cringe" diyor, diğeri "çok utanç verici" diye açıklıyor. Biri "kanka" diye sesleniyor, öteki "bro" diyor. Bir videodan yayılan "skibidi" ya da "rizz" gibi kelimeler, yetişkinlere anlamsız gelebilirken gençler arasında bir şakaya, bir tavra, hatta ortak bir kimlik işaretine dönüşebiliyor. Sorun yalnızca yeni kelimeler değil; aynı kelimenin farklı kuşaklarda farklı çağrışımlar taşıması. Her kuşak kendi dilini üretir. X kuşağının "boş yapma"sı, Y kuşağının "cool"u, Z kuşağının "ghostlamak"ı ve Alfa kuşağının internet memeleri, dönemlerinin izlerini taşır. Bir zamanlar mahalle, okul, müzik ve televizyon belirleyiciydi. Şimdi oyunlar, sosyal medya videoları, küresel içerikler ve algoritmalar da bu listeye eklendi. Bir ifade artık sokaktan sokağa değil, ekrandan ekrana sıçrayabiliyor.