Hüsran Demeti

DÜNYAYI etkisi altına alan dijital yatırım yöntemi olan kripto paralar, ekonomi dünyası kadar şu sıralar magazin dünyasının da en popüler konularından. Albümlerini Bitcoin üzerinden satışa çıkartan Snoop Dogg'dan Kanye West'e kadar birçok şarkıcı ile Paris Hilton'dan Elon Musk'a kadar dünyaca ünlü birçok isim, yatırımlarını kripto paraya çevirdiler. Bu durum 'kripto paranın' gün geçtikçe değerlenmesini sağlıyor. Dünyaca ünlü yıldızlar açık açık yatırımlarını bu platforma yaptıklarını söyleseler de Türkiye'de bu durum tam tersi… Türkiye'de 'kripto paraya' yatırım yaptığını saklamaya çalışan ünlü isimler olsa da Demet Özdemir bu durumu gizlemiyormuş.



Şu sıralar sevgilisi Oğuzhan Koç ile Çeşme'de tatil yapan güzel oyuncu da yatırımlarını dijital para ile değerlendiriyormuş. Bitcoin'e yatırım yapan güzel oyuncu, son dönemde bu paranın düşmesi ile birlikte oldukça yüksek zarar etmiş. 150 bin TL'ye yakın para kaybettiği konuşulan ve şimdilerde zararını karşılamak için elinden geleni yapan Demet Özdemir'in diğer kripto paralarda da yatırımları bulunuyormuş...

O DA BİTCOİN MAĞDURU OLDU

Gülben Ergen, Bensu Soral Baş, Saba Tümer ve Ebru Şallı gibi birçok ünlü isim Bitcoin'e yatırdıkları paraların bir kısmını ani düşüşler nedeniyle kaybetti…

YATIRIM UZMANI KENAN

YATIRIMLARINI gayrimenkul ile değerlendiren Kenan İmirzalıoğlu, yıllarca oturduğu semt olan Cihangir'de onlarca ev almıştı.

Daha sonra Selimiye ve Cunda Adası'nda yatırımlar yapan başarılı sanatçı, buralardaki yatırımlarından kar elde ederek satmıştı. Duyduğuma göre yakışıklı oyuncu, şimdi de Datça'dan arazi almış. Burada bulunan Mesudiye Köyü'nden 3 dönüm arazi alan Kenan İmirzalıoğlu, karşılığında 1 milyon 400 bin lira gibi bir rakam ödemiş. Daha önce 1 milyon liraya Selimiye'de arsa ve taş ev alan İmirzalıoğlu, 2017'de taş evi ve araziyi 5 milyon liraya satarak büyük kar elde etmişti...

2016 yılında Sinem Kobal ile dünya evine giren Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz sene kızları Lalin'i kucağına almıştı.