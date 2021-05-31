Serenay kaptan!
SON dönemde iş insanı Haldun Demirhisar ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, şimdilerde Göcek'te sevgilisinin çiftliğinde tatiline devam ediyor.
2 sene hazırlık yaptığı "Bergen" filminden de ayrıldığını geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından duyuran güzel oyuncunun, doğa ve deniz sevgisini bilmeyen yoktur. Serenay, duyduğuma göre geçtiğimiz gün Fethiye'de tekne bakmış. Azimut marka tekneleri inceleyen Serenay Sarıkaya'ya, annesi Ümran Hanım da eşlik etmiş. Bir tekneyi çok beğenen güzel oyuncu, satın almak için görüşmelere devam ediyormuş.
Şimdiye kadar hep arkadaşlarının teknesinde boy gösteren oyuncu, bu yaz kendi teknesiyle Ege sahillerinde boy gösterecek. Bu arada oyuncular arasında Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un da teknesi bulunuyor.
Her sene tekne tatili yapan Serenay Sarıkaya, bu kez lüks tutkusu için yatırım yapacak.
ARABA PARASINA MANGAL
Milli aktivitemiz olan mangalın fiyatları aldı başını gitti. 180 bin liraya dayanan fiyatı ile dudak uçuklatan mangallar yok sattı… 179 bin 998 liralık fiyatı ile yok satan mangal yerine Audi A3 araba alınabiliyor
HAVALARIN güzel olması ile birlikte herkes mangal yakma hayalleri kurmaya başladı. Ancak mangal fiyatları da almış başını gitmiş. Herkesin bir zevki vardır ya; mangal yapanlar bu zevkten kendilerini mahrum etmek istemez.
Şöyle bir mangal fiyatlarına göz attım. Fakat fiyatlar birçok sektörde olduğu gibi uçmuş durumda. Özellikle sosyetiklerin vazgeçilmezi olan gazlı mangallar 180 bin liraya dayanan fiyatları ile neredeyse stokta kalmamış diyebilirim. Barbeküye ve mangala düşkün olan halkımız havaların ısınması ile mangal satışlarını patlatmış ve bu durum hem faiş fiyatları getirmiş hem de stokta kalmamış…
ÖNCE 'ALIRIM' DEDİ SONRA ALDI!
Alişan ile Demet Akalın'ın geçtiğimiz sene başlayan sabah programı önceki gün yayından kalktı. İkilinin, ilk program konuğu da dostları Seda Sayan'dı. Canlı yayında "Dikkat edin, programı elinizden almayayım" diye espirili bir konuşma yapan Seda Sayan'ın, şakası gerçek oldu. Alişan ile Demet Akalın'ın programının yerine yeni dönemde Seda Sayan olacak.
Bu durumu öğrenen Alişan ile Akalın, tüm sosyal medya hesaplarından Seda Sayan'ı sildi. Daha önce aynı duruma düşen Onur Büyüktopçu ve Fatih Ürek te, Sayan'la olan dostluklarını bitirmişti.
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