Süreyya havası!

SOSYETENİN önde gelen isimlerinden Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran ile birlikte Amerika'da yaşıyor.

Senenin üç ayı Türkiye'ye gelen ve Bodrum'daki evinde kalan Süreyya Yalçın, burada olmamasına rağmen lüks yaşamı ve pahalı kıyafetleriyle gündemden düşmüyor. Konfor ve lüks denince akla gelen ilk isim olan Süreyya Yalçın, yine kendisini ödüllendirdi.

EVİ İÇİN DE 1 MİLYON LİRA HARCADI

Lüks bir malikanede yaşayan sosyetik güzel ve eşi Ozan Baran, Miami sahillerinde kullanacakları bir sürat teknesi satın almış.

Donzi marka sürat teknesine 300 bin dolar (2 milyon 500 bin lira) ödeyen Süreyya Yalçın, şimdilerde yeni teknesinde Miami sahillerinde tur atıyormuş.

Bu arada Haziran ayının ortasında Bodrum'a gelecek olan Süreyya Yalçın ile Ozan Baran, Bodrum'daki evlerini yaklaşık 1 milyon lira harcayarak yeniden dekore ettirmişler.

SERENAY BİTER Mİ?

TÜRKİYE'NİN en güzel oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günler de neredeyse tüm hayranlarına "Yok artık" dedirtmişti. Cem Yılmaz ile olan ilişkisi sona eren Serenay Sarıkaya, iş insanı Haldun Demirhisar ile Göcek'te görüntülenmiş ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Bu haberler sonrası Serenay Sarıkaya, sessizliğe bürünürken ikilinin arasında yaş farkı gündeme gelmişti.

Kamuoyunda zaten Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı için kariyer düşüşüne geçen Sarıkaya'nın, bu ilişki sonrası kariyerinin ne olacağı merak konusu oldu. Herkesin kafasında "Bu aşk Serenay'ın kariyerini bitirir mi?'' sorusu var.

Duyduğuma göre böyle bir algı oluşmasın diye senelerdir çalıştığı bir tekstil firması da hemen yeni bir bülten servisinde bulundu ve Sarıkaya ile çalışamaya devam edeceklerinin sinyalini verdi.

GURUR DUYDUK

Türkiye'de yeni bir dergi yayın hayatına başladı. İsmi Laurentius.

Latince de 'alkış' yada 'alkışlanan' anlamına geliyor. Bu ay iç kapak röportajlarında Yeşilçam'ın efsanelerinden merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu oyuncu Gurur Aydoğan vardı.

Röportajda annesinin filmlerini görünce çok mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu söylemiş.

Haftanın 5 günü spor yapan oyuncu, kaslı vücudu ile de dergiye poz vermiş...