Teknesine kavuştu

DENİZ tutkusu ile bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, senenin belli aylarını teknesinde tatil yaparak geçiriyor. Her yaz eşi Başak Dizer ile mavi sulara yelken açan Kıvanç Tatlıtuğ, teknesi ufak gelmeye başlayınca satmış.

15 metrelik Absolute 53 model teknesini 3.5 milyon liraya satan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni teknesini almak için kesenin ağzını açmış. Pandemi nedeniyle bir türlü istediği tekneyi bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, Amerika'da tekne üreticileri ile de irtibata geçmiş. Fakat hem dolar kurundaki artış hem de teknenin Türkiye'ye teslimi sırasında yaşanacak prosedürün uzun sürmesinden çekinen Tatlıtuğ, rotayı Türkiye'ye çevirmiş.

Duyduğuma göre yakışıklı oyuncu, özel yapım bir tekne satın almış. Kıvanç Tatlıtuğ, bunun için de 4 milyon 500 bin lira para ödemiş.

ÇEŞMELİ OLDULAR

Aşkları ile magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaz aylarını en çok tercih ettikleri tatil yöresi Çeşme'de geçiriyordu. İki isim de Çeşme'yi çok sevdiği için burada bir ev kiralamış.



Alaçatı'ya yakın bir bölgede 3 aylığına havuzlu bir villa kiralayan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, yeni evlerine 1 Haziran'da taşınacaklarmış.

Çifte kumrular, anlayacağınız Çeşme'deki paparazzilerin yeni gözdesi olacaklar...