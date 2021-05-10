KUZEY İÇİN KÖYÜNE DÖNDÜ

2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, Mayıs 2019'da tel celsede boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey isminde bir erkek çocukları olan Aktan ve Deniz, tekrar bir araya gelmişti.



Herkes 2. kez nikah masasına oturacaklar diye beklerken Özcan Deniz ve Feyza Aktan, çocukları Kuzey'in velayeti için mahkemelik oldu. Evli oldukları dönemde Zekeriyaköy'de bir villada oturan ikiliden Özcan Deniz, evi eski eşine bırakarak ayrılmıştı. Daha sonra eşinin bu evden çıkmasını isteyen Özcan Deniz, olumsuz yanıt alınca eşine evini boşaltması için bir dava daha açmıştı.



Çocuğuna yakın olmak isteyen ve her fırsatta bunu sosyal medya paylaşımları ile gösteren Özcan Deniz'in Zekeriyaköy'de başka bir siteden villa aldığını öğrendim. Yeni evi için 12 milyon lira gibi bir rakam ödeyen Özcan Deniz, şimdilerde evine taşınma hazırlıkları yapıyormuş.

KAŞ VE KALKAN'A HÜCUM

Tatil anlayışı pandemi ile değişmeye başladı. Yeni gözde adreslerin başında Kaş ve Kalkan geliyor. Birçok ünlü ismin tercih ettiği villa turizmi, buralarda oldukça yoğunlaştı.



Geçtiğimiz sene Acun Ilıcalı, Yusuf Yazıcı ve futbolcu Podolski, izole tatil anlayışı ile buraları seçti. James Bond'un başrolünü oynayan Daniel Craig ile Russel Crowe da bu bölgeyi tercih etmişti. Bu yılda bölgeye hakim olan 'Tatil Ne Kolay'ın kurucusu Nihat Ak'tan aldığım duyumlara göre birçok ünlü isim bu bölgede villa tatili yapacakmış.