Çeşme’den para aktı!
Ailesinin rahatı için Çeşme'de bir malikane yaptıran Erkin, şimdiden 6.5 milyon lira harcadı
FENERBAHÇE'NİN yıldız futbolcusu Caner Erkin, Ocak 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine girmiş ve bu evlilikten Mihran Ela isminde bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Futbolculuktan kazandıklarını gayrimenkule yatıran Caner Erkin, daha önce Çekmeköy'de tanesi 2.5 milyon liradan 4 tane daire satın almıştı.
Yıldız futbolcu şimdi de Çeşme Ilıca'dan 1000 metrekarelik bir arsa satın almış. Bu arsaya 3 milyon lira gibi bir rakam harcayan Caner Erkin, üstüne de 3.5 milyon lira daha harcayarak malikane yaptırıyormuş. Ailesine her daim çok düşkün olan ve örnek bir baba olan 32 yaşındaki futbolcu Caner Erkin'in, futbol kariyerine son verdikten sonra Ilıca'ya taşınacağını ve çocuğunu burada büyütmek istediğini öğrendim...
ANNESİYLE EGE'YE GÖÇ ETTİ
GÜZEL oyuncu Serenay Sarıkaya, kısa süre önce annesi Ümran Seyhan ile Maldivler tatiline çıkmış ve bu tatili çok konuşulmuştu.
Paylaştığı fotoğraflar gündem olan Serenay Sarıkaya bu sefer yine annesi Ümran Hanım ile Ege'de tatile çıkmış.
17 günlük sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Serenay Sarıkaya, annesi ile birlikte Göcek koylarında stres atacakmış. Son zamanlarda yaptığı paylaşımlar ile 'Alice Müzikali'ni çok özlediğini dile getiren Serenay Sarıkaya, Mayıs ayının sonunda ise müzikalin provalarına başlayacakmış.
Güzel oyuncunun en iyi dostu annesi Ümran Hanım.
Sarıkaya, tatillerinin büyük bir kısmına annesiyle gidiyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Cumartesi partisine muhtarlı baskın 26 Nisan 2021, Pazartesi SON günlerde pozitif hasta vaka sayılarının artması ile birlikte yeniden hafta sonu yasakları geri gelmiş ve restoranlar...
- Kaan Kalyon'un Cumartesi partisine muhtarlı baskın 26 Nisan 2021, Pazartesi Sosyetenin tanınmış iş insanlarından Kaan Kalyon, küçük Bebek’te bulunan evinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı ufak bir parti hazırlığına girişmiş. Evinin önünde 11 tane lüks arabayı gören komşuları Kaan Kalyon’u, polise şikayet etmiş.
- Örnek çift 19 Nisan 2021, Pazartesi Köy Okulları Yardım Projesi'nin gönüllü elçisi Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman boş durmuyor. Ünlü çiftin Ramazan...
- Olmadı hakim bey! 12 Nisan 2021, Pazartesi 'Hakim Bey' şarkısıyla gönüllere giren Mehmet Erdem, Türkiye-ABD uçuşunda uçağı birbirine kattı. Hosteslere saldırıp...
- Yeni oyuncak 05 Nisan 2021, Pazartesi Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, filosuna yeni bir yat ekliyor. Sürat tekneleri ve yatı bulunan Ilıcalı, şimdi...