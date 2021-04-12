Olmadı hakim bey!

'Hakim Bey' şarkısıyla gönüllere giren Mehmet Erdem, Türkiye-ABD uçuşunda uçağı birbirine kattı. Hosteslere saldırıp egosuyla şaşırtan şarkıcı, gözden düştü.

SESLENDİRDİĞİ şarkıları ve tarzı ile milyonları kendisine hayran bırakan Mehmet Erdem, sanatına yakışmayacak bir durum yaşamış. Türkiye'nin en büyük hava yolu şirketi ile İstanbul'dan, ABD'nin Chicago eyaletine giden Mehmet Erdem, uçuş sırasında alkolü fazla kaçırınca olay çıkartmış. İstekleriyle hostesleri bunaltan Erdem, uçuş sırasında yerinden kalkıp, kendisiyle geç ilgilenen kabin memuruna fiziki müdahale de bulunmuş.

İstediği 'alkollü içecek' geç gelince sinirlenen Mehmet Erdem, daha sonra sözlü sataşmalara devam etmiş. Business yolcularının müdahalesi ile sakinleştirilmeye çalışılan Mehmet Erdem, yerine oturtulsa da uçak inene kadar herkese korku dolu anlar yaşamış. Şöhretin verdiği egoyla kendisine yakışmayacak hareketler sergileyen müzisyen, diğer yolcuların da tepkisini çekmiş.

Bu yaşananları bir Türk şirketinde değil de, yabancı bir uçak firmasında yapsaydı Mehmet Erdem'in halini düşünemiyorum bile. Eminim yaptıklarının hesabını sorarlardı. Bu arada Mehmet Erdem'in haberini yazarken de seslendirdiği 'Hakim Bey' şarkısının sözleri aklıma gelmiyor değil.

Şikayetim var, cümle yasaktan Dillerimi Hakim bey, bağlasan durmaz.

Gelsin jandarma, polis karakoldan Fikrim firarda, mapusa sığmaz eyvah

24 SAAT KAYBOLUNCA AŞK BİTMİŞ!

Şarkıcı Halil Sezai'nin 15 gün evli kaldığı Zehra Kaya'dan, boşanma nedeni olarak Melike Beşli gösterilmişti.

Boşanma sonrası sevgilisi Melike Beşli'ye de evlilik teklifi yapan Halil Sezai, komşusuyla kavga ettiği görüntüler ortaya çıkınca tutuklanmıştı. Daha sonra yattığı gün göz önünde bulundurularak 1 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası alan şarkıcı, tahliye edilmişti.

Tahliye sonrası evlilik hazırlıklarına kaldığı yerden devam eden Halil Sezai ile Melike Beşli, büyük bir kavga etmiş ve ikili yollarını ayırmıştı.

İkilinin ayrılmasında ise ilginç detaylar olduğunu öğrendim. Tartışma sonrası Halil Sezai, sevgilisi ile birlikte yaşadıkları evden çıkıp gidiyor ve 24 saat kimseye haber vermiyor.

Ertesi gün akşam ortaya çıkan Sezai, nerede olduğunu açıklayamayınca Melike Beşli'de evlilik yüzüğünü geri vererek ilişkiye noktaya koyuyor...

Yani anlayacağınız şarkısında 'İsyan' diye haykıran Halil Sezai, bu kez sevgisilini isyan ettirmiş.