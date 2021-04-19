Örnek çift

Köy Okulları Yardım Projesi'nin gönüllü elçisi Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman boş durmuyor. Ünlü çiftin Ramazan ayında da 1500 aileye gıda yardımında bulunduğu ortaya çıktı.

ATV'NİN reyting rekorları kıran dizisi Hercai'nin başrol oyuncusu Ebru Şahin ve NBA yıldızı aşkı Cedi Osman, adeta iyilik meleği oldu.

Sürekli kalbinin güzelliğiyle de gündeme gelen Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman birlikte ramazan ayının ilk haftası 1500 aileye gıda yardımında bulunmuş. Daha önce Köy Okulları Yardım Projesi'nin gönüllü elçisi olan Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman, kesenin ağzını açmış ve projeye de yüklü miktar bağışta bulunmuştu.

KALPLERİ GÜZEL ÜNLÜLER

Ramazan ayında da boş durmayan Ebru Şahin ile Cedi Osman, şimdiden 1500 ailenin gıda ihtiyacını karşılamışlar. Yaptıkları yardımlar ile gönüllerde taht kuran Ebru Şahin ile Cedi Osman'ı tebrik ederim. Sinem Kobal- Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çiftinin de Ramazan'da birçok aileye destek olduğunu duymuştum. Umarım bu güzel hareketler daha birçok ünlü isme de örnek olur ve Ramazan'da paylaşmanın mutluluğuna hep beraber varırız.

20 SENE SONRA DEV BULUŞMA

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