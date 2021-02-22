TÜRKİYE uzay çağına girmeye hazırlanırken, sanat dünyası da tercihlerini teknolojiden yana kullanıp elektrikli arabalarla tanışmaya başladı. 2023'de Türkiye'nin yerli arabası TOGG görücüye çıkmaya hazırlanırken sanat dünyası elektrikli araçlara hızlı bir giriş yaptı bile. Berkay Porsche Taycan Turbo S kullanırken, Cem Yılmaz Mercedes EQC, Ümit Erdim ise Tesla kullanmaya başlamıştı. Son dönemim popüler isimlerinden olan Aleyna Tilki de çağa ayak uydurarak elektrikli araca geçiş yapmış.
Dünya starı olma yolunda ilerleyen ve ünlü müzik şirketi Warner Music Global ile sözleşme imzalayan Aleyna Tilki, ingilizce 'Retrograde' şarkısını tamamlamıştı. Parçanın söz ve müziğine Dua Lipa ile Amerikalı Diplo imzasını atmıştı. Bunun heyecanını yaşayan Aleyna Tilki, gösterişli hayatına sadelik katmaya başlamış.
Aleyna Tilki, bu kez mütevazı davranarak Renault Zoe satın almış. Bunun için 340 bin lira ödeyen Aleyna Tilki, sanat dünyasının öncülerinden biri olup, teknoloji çağına ayak uydurmaya başlamış…
DOSTLARINI SİLİYOR
DEMET Akalın, geçtiğimiz hafta Coronavirüs'e yakalanmış ve sevenlerini üzmüştü. Her sabah Alişan ile sunduğu "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programına hastalığından dolayı çıkamamış evde karantina altına alınmıştı.
Geçtiğimiz haftalar da Alişan'ın tek başına sunduğu programa Aslı Hünel konuk sunucu olarak katılmıştı. Aynı saatlerde Demet Akalın ise sosyal medya hesabında canlı yayın açmış ve bu durum birçok kesimi şaşırtmıştı.
Aslı Hünel, yayında Akalın'a geçmiş olsun dileklerini sunsa da yayın sonrası Akalın, Aslı Hünel'i sosyal medya hesabından takipten çıkartmış.
Bu durumdan haberi var mı? bilmiyorum ama Aslı Hünel, Demet Akalın'ı hala takip ediyormuş. Şimdiye kadar hiçbir polemiğe girmeyen ve sadece şarkılarıyla gündemde olan Aslı Hünel ile Demet Akalın arasında ne yaşandığını yakında nede olsa öğreniriz.
Tilki’yi elektrik çarptı!
TÜRKİYE uzay çağına girmeye hazırlanırken, sanat dünyası da tercihlerini teknolojiden yana kullanıp elektrikli arabalarla tanışmaya başladı. 2023'de Türkiye'nin yerli arabası TOGG görücüye çıkmaya hazırlanırken sanat dünyası elektrikli araçlara hızlı bir giriş yaptı bile. Berkay Porsche Taycan Turbo S kullanırken, Cem Yılmaz Mercedes EQC, Ümit Erdim ise Tesla kullanmaya başlamıştı. Son dönemim popüler isimlerinden olan Aleyna Tilki de çağa ayak uydurarak elektrikli araca geçiş yapmış.
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