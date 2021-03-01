1 milyon liralık Bodrum aşkı
Konforu için bir de VIP minibüs alan Yalçın, daha Bodrum'a ayak basmadan 1 MİLYON LİRA HARCADI
SOSYETİK güzel Süreyya Yalçın eşi Ozan Baran ile birlikte senenin 9 ayını Miami'de geri kalan kısmını ise Bodrum'da yaşayarak geçiriyordu.
Pandeminin çıktığı Aralık 2019 yılından itibaren Miami'de bulunan 4 milyon dolarlık malikanesinden ayrılmayan Süreyya Yalçın ile Ozan Baran, bu yazı Bodrum'daki evlerinde geçirmek için hazırlıklara başladı. Kendi tasarım olan bikinileri ve servet değerinde taktığı aksesuarları ile modanın öncülerinden olan Süreyya Yalçın, Türkbükü'nde bulunan mekanların en iyi müşteri arasında yerini alıyor.
MEKANLAR ÜZÜLECEK
Her defasında ödediği hesap kadar çalışanlara bahşiş bırakan Süreyya Yalçın, pandemi dolayısıyla Bodrum'daki villasının bir bölümünü club gibi dizayn ettirmiş. Eğlenceye düşkünlüğüyle bilinen Süreyya Yalçın, evine özel ses sistemi ve makaralı ses perdeleri de yaptırmayı ihmal etmemiş.
Coronavirüs nedeniyle mekanlara gitmekten çekinen Yalçın, artık evinde yakın dostlarıyla eğlenecek. Tabi ki bu durum en çok mekancıları üzecek. Bu arada özel tasarım bir VIP minibüs de yaptıran Süreyya Yalçın, daha Bodrum'a adım atmadan 1 milyon lira harcayarak Ege sevdasını gözler önüne serdi.
Ozan Baran ve Süreyya Yalçın ikilisi Bodrum hasretine bu yaz son verecek.
Her yaptığı olay olan Süreyya Yalçın, önümüzdeki yaz tekrar Bodrum sahillerini renklendirecek.
Eğlenmeyi seven Süreyya Yalçın, evine özel yaptırdığı club için hiçbir masraftan kaçınmadı.
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