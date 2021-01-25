Midye kralı Mesut Özil

İngiliz devi Arsenal'dan sözleşmesini fesh ederek Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, geçtiğimiz hafta özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmişti. Ailesi ile birlikte bir süre karantinada kalan Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir midyeciye yemeğe gitmiş.

Eşi Amine Gülşe Özil ve annesi ile birlikte siyah bir minibüs ile Beşiktaş'a giden Özil, 120'ye yakın midye ve yarım kokoreçi midesine indirmiş.

Özellikle mekanın önünde bulunan müşterilerden ve çalışanlardan fotoğraf ve video çekilmemesi ricasında bulunan Mesut Özil, orada bulunan çalışanlara ve yol kenarındaki çiçekçilere 3 bin liraya yakın bahşiş dağıtmış…

KAÇAK PARTİ

Devletimiz, Coronavirüs belasından kurtulmak için önce hafta sonu sokağa çıkma yasaklarını uygulamaya başladı, daha sonra da kademeli olarak yemeiçme sektörüne kısıtlamalar getirerek restoranları ve gece kulüplerini kapattı.

Sadece restoranların paket servis hizmeti açık tutulurken, akşam 21.00 ile sabah 05.00 arası dahil olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hal böyleyken bazı kendini bilmezler Corona partileri yapmaya başlamış ve emniyet güçleri tarafından da bu partiler saptanıp bir bir deşifre edilmişti. Bu partilerden birini de geçtiğimiz hafta sosyetik playboy Hakan Sabancı yapmış. Çengelköy'de bulunan yalısında arkadaşları ile birlikte parti düzenlemiş Hakan Sabancı. Birçok kız arkadaşını bu partiye davet eden Sabancı'nın herkesten tek ricası kesinlikle fotoğraf, video çekmemeleri ve hiçbir sosyal medya mecrasında paylaşmamalarıymış.

Hakan Sabancı evine davet ettiği arkadaşlarının 'HES' kodunu kontrol etti mi bilmiyorum ama "Polis benim evimiz basamaz'' mantığıyla hareket edip bu partileri yapmaya devam ederse soy ismine güvenmesin derim…

YENİ YÜZ DİDEM DELEN

Kozmetik ve güzellik sektörüne Ortadoğu pazarının ardından Türkiye'ye de satışa başlayarak hızlı bir giriş yapan Bench Of Beauty, Türkiye ve Ortadoğu yüzü olarak oyuncu ve sunucu Didem Delen ile anlaşmış.

Son dönemde Kim Kardashian'a olan benzerliği ile adından sıkça söz ettiren Didem Delen, markanın bundan sonraki tanıtım sürecinde tercihi oldu.

Duyduğuma göre Didem Delen, B.O.B ürünlerini eğlenceli videoları paylaşmaya başlamış bile. Delen'in bir paylaşımın da kadınlara verdiği mesaj ise; 'cildinize yapacağınız yatırım mutlaka size geri döner, ona iyi bakmaktan ve zaman harcamaktan kaçınmayın' diye ilham veriyor.

Ortadoğu pazarında; Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Libya gibi ülkelerde yoğun talep ile karşılaşan marka, Medikal BB Krem, yenileyici leke kremi, gözaltı bakım kremi ve göz çevresi serumu ile kapsul bir koleksiyonunu da Türkiye'de satışa çıkarmış. Benden söylemesi…