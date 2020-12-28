Demet’ten sürpriz ziyaret

Daha önce Emirgan'dan bir mekandan sabaha karşı çıkarken görüntülenen şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir, çıkan aşk dedikodularına karşı sessiz kalmış daha sonra ise yalanlamak zorunda kalmışlardı.

Ardından birkaç kez daha bir arada gözüken Özdemir ile Koç'un, son dönemde magazin kulislerinde birlikte oldukları konuşuluyor.

Magazin basınının yoğun olduğu Bebek'te oturan Koç, bu durumdan muzdarip olduğu için sessiz sedasız Levent'e taşınma kararı almış.

Hatta Cem Yılmaz ile Ozan Güven'e komşu olan Oğuzhan Koç'a, ilk hayırlı olsun ziyaretini de Demet Özdemir yapmış.

Cem Yılmaz'ın bütün aşk yaşadığı kadınların fotoğraflarını evine girerken görüntülendiğini düşünürsek, Oğuzhan Koç, Bebek'ten taşınmakla doğru bir karar vermiş midir sizce? Bence yakında anlarız...

KÜFÜRLER MAHKEMELİK

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile iş insanı Gökhan Göz arasında sular durulmuyor. Bir ayrılıp bir barışan Gökhan Göz ile Gülşah Saraçoğlu'nun aşkı bu kez mahkeme koridorlarına taşınacağa benziyor. Geçtiğimiz gün Gökhan Göz'ün, Instagram'da yaptığı canlı yayın sırasında sinkaflı küfürler eden Gülşah Saraçoğlu, ettiği küfürler sonrası özür dilemişti.

Fakat duyduğuma göre Göz, bu küfürleri affetmemiş. Daha önce de birçok olay yaşayan Gökhan Göz, şimdiye kadar yaşadıkları olayların tüm delillerini toplayarak avukatı aracılığıyla İstanbul Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Yani anlayacağınız bu şiddetli aşk daha çok konuşulacağa benziyor...

TARİH YALANI

Coronavirüs yüzünden bir dizi önlemler alan devletimiz, ikinci kez kısıtlamalara giderek hafta sonu sokağa çıkma yasaklarını tekrar uygulamaya koymuş ardından da tüm kafe, restoran ve kıraathane gibi işletmelerin faaliyetlerine bir süre ara verilmişti. Sadece gel al ve paket servisin hizmet verdiği bu restoranların 15 Ocak'ta tekrar açılığa gündeme geldi.

Hatta birkaç yayın organından detayları bile yazıldı. Fakat üst düzey birkaç kaynağımdan aldığım bilgiye göre, yapılan toplantılarda böyle bir tarihin konuşulmadı.

İlerleyen günlerde "Coronavirüs artış hızı, ölüm sayısı ve yayılma hızına göre karar alınabileceğini" fakat tarih olarak bir şey konuşulmadığını bizzat ilettiler.

Yani tarih vererek zaten zor durumda olan esnafımızı durmadan boşuna umutlandırmayın derim.

Fakat duyduğuma göre devletimiz esnafımıza üçüncü bir ekonomik destek paketi açıklayabilir... Benden söylemesi...