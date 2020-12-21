İhmalkarlık zirvesi

Devletimiz Coronavirüs'ün yayılma hızının önüne geçmek için bir dizi önlemler alarak kısıtlamalara gitti. Öncelikle maske takma zorunluluğu ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Daha sonra yeme-içme sektöründe tüm restaurantların faaliyetlerine son verilerek sadece paket servis ve 'gel al' hizmeti dahil edildi. Tabii bir turizm ülkesi olduğumuz için otellerde bazı durumlar istisna yapılarak onlar bazı kısıtlamalardan uzak tutuldu.

Fakat bu durumu suistimal eden oteller oldukça biz daha çok konuşuruz. Erzurum Palandöken'deki bir otel, geçtiğimiz hafta sonu ünlü isimlerin yanı sıra birçok bloger'ı da bir araya getirip bir etkinlik düzenlemiş.



Şimdi giden isimleri tek tek yazmayayım. Otellerde konaklamak ve konaklayan kişinin yemesi içmesinde bir kısıtlama söz konusu değil ama kalabalık misafir grubunun DJ ile parti yapıp eğlenmesine kaç puan verirsiniz! Aynı binada komşu ziyaretlerinin bile yasak olduğu bu dönemde bu sorumsuzluğun hesabını kim verecek!



Yasaklardan muaf tutulan oteller, bu durumu kullanmış olmuyor mu?

Yeme-içme sektöründe kapatılan mekanların suçu neydi? Hepsi kurallara uyarken, bazıları bu durumu niye suistimal ediyor?

Erzurum Valisi Okay Memiş'in ne kadar hassas bir devlet adamı olduğunu bilmeyen yoktur. Gereğinin yapılacağından şüphem yok.



ALEYNA'NIN SÜPERSTAR KURALLARI

Aleyna Tilki, reklam kampanyalarında çok seçici davranıyormuş. Daha önce içecek ve tekstil firmasının reklam yüzü olan Tilki, bir parfüm firmasından gelen reklam teklifini reddetmiş.



Firma yetkilileri bu durum karşısında şaşkına dönerken Tilki'nin cevabı ise yine şanına yakışacak cinstenmiş. Aleyna Tilki, eğer bir gün Tarkan ya da Ajda Pekkan bir parfüm reklamında oynarsa bu konuyu o zaman düşünebileceğini söylemiş. Yani sanat hayatlarında 30 yılını dolduran Tarkan ile ilk sahneye çıktığı 1962 yılını baz alırsak 58 yıllık sanat yaşamı olan Ajda Pekkan ile aynı kategoride yer almanın üstünlüğünü yaşıyor 20 yaşındaki kızımız Aleyna Tilki... İşte ben buna sosyal medyanın gücü diyorum...