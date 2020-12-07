Çeşme’de Corona partilerine devam

KASIM 2019'da Çin'in Vuhan kentinde başlayarak hızla dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, gün geçtikçe etkisini artırarak hızla yayılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle devletimiz büyük hassasiyetler göstererek bu virüsü yenmek için birçok tedbirler aldı ve almaya da devam ediyor.

Aylar sonra ilk kez yine hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Her ne kadar devletimiz önlemler alsa da, bu yasaklara uymak bizlerin elinde.

Yani bu virüsü devlet değil bizler (halk) yenebilir. Zaten maske takmamızın önemini anlatmak bile istemiyorum.

Ayrıca sosyal mesafe kurallarını artık bilmeyen yok. Ama bu kurallara uymayanlara ne demeli? Hafta sonu yasakları başlamadan belli bir kesim Bodrum, Çeşme ve Göcek'in yolunu tuttu. Buralarda bulunan bazı butik oteller ve kiralık villalarda hafta sonu neredeyse yer bulmak imkansızdı.

Neden mi? Parti yapıp eğlenmek için… Çünkü 10 odalı bir butik oteli kapatan kesim ile villalarda kalabalık şekilde kalıp parti yapan kesim hemen hemen aynı kişiler… Göcek'te bulunup teknelerde gerçekleşen partileri yazmak bile istemiyorum.

Coronavirüs kurallarına uymak halka var da, bu kesime yok mu? Hafta sonu yasakları bittikten sonra Pazartesi eğlencelerinden dönen bu kesimden birinde Coronavirüs olsa, bu virüsün yayılmasının önüne geçebilir miyiz?

Kimse hayatından ödün vermek istemez ama bu zor günlerde bilinçli olup kurallara uymamız gerekecek.

Eğer bu vurdumduymazlık devam ederse, bu partileri yapan kişileri tek tek bu köşeden ifşa edeceğimi belirtmek isterim…

HADİSE VE KAAN'IN NAZAR KORKUSU

Bir süredir aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım hakkında geçtiğimiz gün ayrıldıkları dedikoduları çıktı. Her daim mutluluk pozlarını birçok kez sosyal medya hesaplarından paylaşan Hadise ile Kaan Yıldırım, aşkında her evde yaşanacak bir tartışma yaşanmış. Bu pandemide 20 senelik evliler bile tartışma yaşarken, onlarınki ceviz kabuğunu doldurmayacak cinsten bir tartışmaymış. Konu ayrılık konusuna hiç gelmemiş bile. Duyduğuma göre taraflar birkaç gün kendi evlerinde kalmış. Ayrılık dedikoduları ortaya çıkınca da ikili, birbirlerini arayıp barışmışlar. Yani öyle büyütülecek bir durum yokmuş. Bu arada Hadise ile Kaan Yıldırım, karar alarak eskisi gibi paylaşım yapmayacaklarmış.

Çünkü Hadise ile Kaan Yıldırım, son tartışmalarını nazara bağlamışlar.

Benden söylemesi…

ZEKERİYAKÖY'DE EV'LENİYORLAR?

ÜNLÜ oyuncu Berk Oktay, çekimlerin Eskişehir'de olmasından dolayı İstanbul'daki evini kapatmıştı. Daha sonra meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlayan Berk Oktay, diziden ayrılık kararı alınca Eskişehir'den, İstanbul'a döndü ve mecbur sevgilisinin evine taşınmak zorunda kaldı. Fakat Berk Oktay'ın ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşyaları eve sığmayınca yeni ev arayışına girmişler. Oktay ve Atiksoy, şimdilerde Zekeriyaköy'de ev bakıyorlarmış. En son üç katlı bir villa beğenen ikili, fiyatta anlaşırlarsa Zekeriyaköy'e taşınacaklarmış…