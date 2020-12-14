Hani yalandı?

Eylül ayında yazdığım bir yazımda 4 senedir Head&Shoulders'ın marka yüzü olan Serenay Sarıkaya ile yeni yıl ile birlikteliklerinin sonlandıracağını yeni yüzler aradıklarını yazmıştım. Hatta aralarında genç oyuncular ve sosyal medya fenomenlerinin ön planda olduğunu marka 4 sene sonra yüzlerinde bir değişikliğe gideceklerini köşe yazımda belirtmiştim. Yazım yayınlanır yayınlanmaz da Head&Shoulders markasının yönetimi bu haberi yalanlamış hatta beni arayarak, "Böyle bir şey olmadığını, marka yüzlerinin Serenay Sarıkaya olduklarını ve çok da memnun olduklarını" telefonda bizzat bana iletmişlerdi.

Ayrıca bunu düzeltmem için de bir basın açıklaması gönderdiler. O kadar emin ve net konuştular ki Serenay Sarıkaya ile 10 sene daha çalışacaklarını düşünmedim değil.

Ben de bir sonraki yazımda onların gönderdiği basın açıklamasını yayınlayarak, okuyucularıma her zaman nasıl doğru bilgi veriyorsam yaptığım hatayı da düzeltmesini bilirim diyerek yayınladım. Peki ne oldu? Eylül ayında yazdığım yazı daha yılbaşı geçmeden doğrulanmış oldu. Marka, Serenay Sarıkaya ile yollarını ayırıp yerine YouTuber Danla Biliç ile anlaştı.

Ve bunu da Danla Biliç, sosyal medya hesabında duyurdu. Böyle olunca da aklıma birçok soru geliyor. Ajansın, PR ekibinin bu ismi belirlemesi ve yönetim kuruluna sunması sizce ne kadar sürmüştür? En az 3 ay kadar.

Çünkü kurumsal firmalarda böyle oluyor.

Yani anlayacağınız böyle bir durumda beni değil, kendilerini yalanlamış oldular. Ben bir basın mensubu olarak bu markanın açıkladığı basın açıklamalarını ne kadar ciddiye alırım gerisini siz düşünün!

YARDIM SENİN İÇİN DEĞİL ERHAN

Coronavirüs yüzünden neredeyse bir senedir hayat durma noktasına geldi.

Ülkemizde de ölüm ve hasta sayısının önüne geçmek için bir dizi önlemler alındı. Eğlence mekanları kapatıldı, konserler durduruldu.

Daha birçok da kısıtlama getirildi. Tabi devletimiz bunları yaparken halkını koruyup, elinden geldiğince de yardım yapmaya çalışıyor. Biz hiçbir zaman çok zengin bir ülke olmadık. Bunu zaten bilmeyen yok.

Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde şaha kalkan Türkiye, hem kendine hem de ihtiyacı ülkelere elinden geldiğince yardımda bulunup bu zor günleri atlatmamızı yardımda bulunuyor.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir yardımını TBMM'ye sunup kabul ettirdi. Ayrıca özel tiyatrolara turne desteği ve Dijital Tiyatrolar dahil 15 milyon liralık ek destek verileceğini de açıkladı. Bu durumu görmek istemeyen belli bir kesim var. Bu yardım paketi açıklanır açıklanmaz Ayna Grubu'nun solisti Erhan Güleryüz, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile hem Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a hem de müzisyenlere destek için verilecek 1000 TL'ye tepki gösterdi.

Erhan Güleryüz, yardımın dilencilik olduğunu ve kendisinin bakanlığa yardımda bulunabileceğini söylediği saçma sapan bir video yayınladı. Sevgili Erhan, senin bu dönemde paraya ihtiyacın olmayabilir.

Birçok yatırım olabilir ama senin için değil bu yardım, ihtiyacı olan müzik emekçileri için, 1000 liranın bile ne kadar değerli olduğunu bilen, bu dönemde çalışamayan emekçiler için bu yardım… Senin anlayabileceğin bir durum değil…

DİJİTAL YILBAŞI

2020 yılının bitmesi için gün sayan var mı? Ben sayıyorum. Bitsin de 2020 kabusundan uyanalım istiyorum. 2021'e büyük ihtimalle pandemi yüzünden evlerimizde girmek durumunda kalacağız. Bu yüzden de sanat dünyası bir nevi dijital yenilik getirdi. Aralarında Berkay ve Sertab Erener dahil birçok önemli isim dijital konser vermeye hazırlanıyor. Akıllı telefonlar sayesinde indireceğimiz bir uygulamadan ya da internetten satın alacağımız bilet sayesinde istediğimiz sanatçının konserini yılbaşı gecesi izleyebileceğiz. Bu arada megastar Tarkan'dan hiç ses seda çıkmıyor.

Bu zor günlerde bizlere bir sürpriz yapıp yılbaşı gecesi bir konser düzenler mi? Tam ihtiyacımız olduğu sırada Tarkan'ın şarkılarını ondan dinlemek kadar güzel bir an olabilir mi? Ben Tarkan'dan yılbaşı gecesi bir sürpriz bekliyorum…