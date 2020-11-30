Ekin neden sessiz kaldın?

GEÇTİĞİMİZ gün oyuncu Tuba Büyüküstün ile meslektaşı Ekin Mert Daymaz'ın, yeni bir aşka yelken açtıklarını yazmıştım.

Bir aydır birliktelik yaşayan çifti, hatta yine oyuncu bir arkadaşları Günay Karacaoğlu'nun tanıştırdığı ortaya çıkmıştı. Bu yazdığım haber sonrası Tuba Büyüküstün ile Ekin Mert Daymaz ikilisinin yakın çevresinden telefonlar aldım.

Bu haberi çevrelerinden kimin verdiğini öğrenmek istiyorlarmış.

Sadece bu aşkı 5 ya da 6 kişinin bildiğini söyleyen arayan kişiler, Tuba Büyüküstün ve Ekin Mert Daymaz'ın bu kişiyi öğrenmek istediklerini söylediler. Bugüne kadar kimlerden telefon aldık, bir bilseler, aramazlardı bile, ben de bugüne kadar bir tane bile haber kaynağımı ispiyonlamış kişi olmadım. Tabii bu durumda da kaynağım bende saklı kaldı. Bu konuşmaların ertesi günü Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından kendisine göre cool bir harekette bulunarak, "Biliyorum; bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, 'ilişki' diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz.

Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum.

Önce kendi ruhuma dokunmalı, aşkın kendisi olmalıyım" ifadelerini kullanarak bu aşkı yalanladı. Ben buradan Ekin Mert Daymaz'a büyük saygısızlık yapıldığını düşünüyorum.

Çünkü yaşadığı bir ilişkinin arkasında duramayan, bir adamın gururuyla oynayan, bir açıklama var. Üç senelik bir ilişkiden çıkmış olan Tuba Büyüküstün, hemen böyle bir aşk haberini kabul edecek değil. Bu durumu anlıyorum ama Ekin Mert Daymaz'ın sessiz kalmasını anlamış değilim… Eğer Ekin de bu aşk haberini yalanlarsa ben bu köşeden Tuba Büyüküstün ile Ekin Mert Daymaz'dan 'düzeltme yani özür' yazısı yazacağımı belirtmek isterim.

Fakat bu aşk haberi, kanıtlanırsa ne olacak?

Önce yalan sonra itiraf

SURVIVOR'DA birlikte yarışan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın sevgili olduğu konuşulmasına rağmen yalanlamışlardı. Hatta Barış Murat Yağcı, "Nisa'nın yaşı çok ufak, hatta benim kız kardeşime de çok benziyor. Benim kardeşim olur" diye açıklamalar bile yapmıştı. Dün ise gündeme bomba gibi düşen bir video ortaya çıktı. Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın bir evde dudak dudağa öpüşürken çekilmiş videosu. Çift, bu görüntülerin ardından dost kazığı yedik diyerek yakın bir arkadaşlarını suçlayıp, dava açacaklarını söylediler. Bir sayfa basın açıklaması yaparak "PR" ile gündeme gelmek istemediklerini yazarak bu aşkı şimdiye kadar kabul etmeseler de, 4 aydır sevgili olduklarını yazmışlar. Böyle bir durum yine yaşanınca magazin dünyasının ünlü isimlerinin neden hep yalana baş vurduklarını merak eder oldum. Kanıtlar ortaya çıkınca da 'aşkımız işimizin önüne geçmesin istedik' diye açıklamalar yapıyorlar.

Yani "YALAN" söyleyerek... Sizce Yeşilçam yıldızlarının bu yeni nesil oyuncuların hallerini gördükçe, içleri sızlamıyor mudur?

TEBRİK

ÜLKEMİZDE futbol kadar ilgi gören bir spor dalı daha bulamayız.

Futbol ile yatan futbol ile kalkan bir millet olsak da diğer spor dallarına olan ilgimiz de malum durumda. Fakat şu durumlarda gururlanmamak elde değil. Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Beker, Nil Karabina, Eda Asar'dan oluşan 'Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımımız' Avrupa Şampiyonu oldu… Tebrikler kızlarımız...