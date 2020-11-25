Tuba’ya Mert aşık

2020'nin son aşk bombalarından biri patladı! söyleniyor.

Tuba Büyüküstün, gönlünü meslektaşı Ekin Mert Daymaz'a kaptırdı. Ortak dostları sayesinde tanışıp bir ay önce aşk yaşamaya başlayan ikili, basından uzak kalmak için de Bağdat Caddesi'nde buluşuyor

ÜÇ yıl aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen'den geçtiğimiz aylarda ayrılan Tuba Büyüküstün'den sürpriz aşk... Güzel oyuncu, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açmış.

Büyüküstün, bir aydır kendisi gibi oyuncu Ekin Mert Daymaz ile birlikteymiş. Ortak dostları vasıtasıyla bir araya gelen ikili, tanıştıktan kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başlamış.

Gazetecilere yakalanmamak için Anadolu Yakası'nda buluşan çift, ilişkilerinin ortaya çıkmaması için birbirlerini Instagram'da da takibe almamış… Bu aşkın gizli kalması için elinden geleni yapan 38 yaşındaki Tuba Büyüküstün ile 29 yaşındaki Ekin Mert Daymaz, bu haber sonrası bakalım sessizliklerini koruyacaklar mı?

29 yaşındaki Daymaz, bugüne kadar Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu, Melisa Döngel ve Simay Barlas'la aşk yaşadı.





Güzel oyuncunun, Ekin Mert Daymaz'la aşkının gizli kalması için büyük çaba sarf ettiği söyleniyor.