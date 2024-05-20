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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
Tarihi 20 Mayıs 2024

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Psikolojiyi kaybetti

FENERBAHÇE, Galatasaray'a arifeyi gösterdi, bayramı yaşatmadı. Maçı da bileğinin hakkıyla kazandı. Galatasaray büyük bir ihtimalle Konya'da şampiyon olacak ama lige Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı 10 kişi aldığı galibiyet damga vuracak ve Fenerbahçeliler tarafından hep hatırlanacak.
2000 yılındaki Galatasaray- Fenerbahçe maçının tekrarını gördük. Favori Galatasaray'dı, o gün de kazanan Fenerbahçe olmuştu. Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk için ortaya hiçbir mücadele koymadılar.
Galatasaray neden kaybetti?
1-Koreografi çok anlamsızdı ve Fenerbahçeli futbolcular fazlasıyla hırslandı.
2-Galatasaray taraftarı maalesef psikolojik maçları çok akıllı oynayamıyor, geriliyor ve gereksiz tepkiler koyuyor. Mert Hakan maç başlamadan itibaren gerilimin ateşini yaktı. Galatasaray taraftarı, bu tuzağa düştü. Mert Hakan'ın attığı korner atışları öncesi tribünden yabancı madde yağdı. Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam bu maddeleri atanları tespit eden kombineleri varsa iptal eder ve bir daha maçlara sokmam.
Fenerbahçe'nin bu galibiyeti önce Mert Hakan'a sonra da maç boyu İsmail Kartal ile birlikte oyunu ayakta izleyen oyunculara yazarım.
Galatasaray'da elle tutulacak bir kahraman vardı, o da Torreira'ydı.
Okan hoca, kenardan maçı okuyamadı.
Ziyech, Demirbay, Köhn çok etkisizdi. İkinci yarıya hamle yapmadan başlayarak yenilgiye adeta davetiye çıkardı. Galatasaray yönetimi, oyuncularının bu krizden çıkması için bir toplantı yapmalı ve zihinsel olarak onları tedavi etmeli.

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