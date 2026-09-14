Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni transferlere yer açmak amacıyla mevcut kadrodan bazı isimlerle yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

Galatasaray 'da ara transfer dönemi öncesi kadro yapılanması için çalışmaların başladığı iddia edildi.

İlkay Gündoğan ile yolların ayrılması planlanıyor. Teknik heyetin sezon planlamasında yer almayan İlkay Gündoğan , Kaan Ayhan ve Wilfried Singo 'nun devre arasında takımdan ayrılabileceği ifade edildi.



İLKAY GÜNDOĞAN SADECE 11 DAKİKA OYNADI

Sezon başından bu yana forma şansı bulmakta zorlanan 35 yaşındaki İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla iki resmi karşılaşmada görev yaptı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu bu maçlarda toplam 11 dakika sahada kaldı.

Gündoğan'ın düzenli olarak forma giyememesi, devre arası döneminde geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.