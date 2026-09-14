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Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Aldıkları süre şoke etti

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazanırken, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo ile yolların ayrılmasının gündemde olduğu öne sürüldü. 3 ismin bu sezon aldıkları sürenin toplamı da şaşırttı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Aldıkları süre şoke etti

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi kadro yapılanması için çalışmaların başladığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni transferlere yer açmak amacıyla mevcut kadrodan bazı isimlerle yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

İlkay Gündoğan ile yolların ayrılması planlanıyor.İlkay Gündoğan ile yolların ayrılması planlanıyor.

Teknik heyetin sezon planlamasında yer almayan İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo'nun devre arasında takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Aldıkları süre şoke etti-3
İLKAY GÜNDOĞAN SADECE 11 DAKİKA OYNADI

Sezon başından bu yana forma şansı bulmakta zorlanan 35 yaşındaki İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla iki resmi karşılaşmada görev yaptı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu bu maçlarda toplam 11 dakika sahada kaldı.

Gündoğan'ın düzenli olarak forma giyememesi, devre arası döneminde geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Aldıkları süre şoke etti-4
KAAN AYHAN ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDE YOK

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmediği Kaan Ayhan da sezonun geride kalan bölümünde sınırlı süre aldı.

Tecrübeli savunma oyuncusu yalnızca 1 dakika forma giyerken, teknik heyetin tercihleri doğrultusunda kadroda geri planda kaldı.

Singo sakatlıklardan ötürü düzenli forma giyemedi.Singo sakatlıklardan ötürü düzenli forma giyemedi.

Wilfried Singo'nun durumu ise sakatlıklar nedeniyle farklı bir tablo ortaya koydu.

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyemeyen Fildişi Sahilli futbolcu, bu sezon iki karşılaşmada toplam 41 dakika süre alabildi.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Aldıkları süre şoke etti-6

TOPLAM 53 DAKİKA

Yönetimin ara transfer döneminde kadroda değişikliğe gitmesi halinde, bu sezon toplam 53 dakika süre alabilen İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo ile yolların ayrılması gündeme gelecek.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Aldıkları süre şoke etti-7
YENİ TRANSFERLER İÇİN KADRODA YER AÇILACAK

Üç oyuncunun ayrılmasıyla birlikte yabancı ve yerli kontenjanında oluşacak boşlukların yeni transferlerde kullanılması planlanıyor.

Galatasaray'ın devre arası tescil döneminde öncelikli bölgeler için yapacağı çalışmaların, mevcut oyuncuların durumuna göre şekilleneceği öne sürüldü.

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