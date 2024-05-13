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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
Tarihi 13 Mayıs 2024

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Tarihi bir galibiyet

GALATASARAY'DA şampiyonluğa damgasını vuran en önemli oyuncular Mertens, Barış Alper, Ziyech ve İcardi oldu. Özellikle Mertens final haftalarında oyuna karakter koydu.
Galatasaray'ın yenilmez arma olmasında başrolü üstlendi. Kendisine özel çalışma programı uygulayan Barış Alper geliştirdiği futbolunu gücüyle bütünleştirdi. Ziyech aklıyla tekniği ile ön plana çıktı İcardi de golcülüğünde vitesi yükseltti.
Galatasaray şampiyon olursa Kasımpaşa ve Karagümrük maçlarında alınan galibiyetler çok anlamlı olacak.
Bu iki maçta Galatasaray kırılabilirdi ama oyuncuların inatçılığı, takım olmaları ve yenilgiyi kabul etmemeleri galibiyetlerle taçlandı. Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray belki iyi oynamadı Karagümrük'ün alan savunmasını geçmekte zorlandı ama oyuncuların en büyük şansı açık tribünü ağzına kadar dolduran Galatasaray taraftarının desteği çok büyüktü. Taraftarın gücü Galatasaraylı oyuncuların direncini hep yukarda tuttu.
Yenilen iki golden sonra bile o taraftar küsmedi oyuncuya tepki koymadı tam tersine sevgi dolu tezahüratlar kucakladı. Torreira orta alanda müthiş oynadı ancak Abdülkerim Markao ile baş edemedi. Özellikle yenilen ikinci golde rakibine karşı pozisyon alma konusunda hata yaptı. Ziyech istekliydi ama boşlukları bulamadı.
Barış'ın çalışkanlığı ve mücadelesi Galatasaray'ı hep hücuma itti. Özellikle Barış'ın arka direkte attığı kafa golü ne kadar mükemmel ise sıfırdan Mertens'e çıkardığı pas da inatçılığının bir eseriydi. Mertens bir yıl daha kalmalı Galatasaray'a akıl hocalığı yapıyor arkadaşlarına enerji yüklüyor çalışıyor mücadele ediyor bütün takıma örnek oluyor. Berkan bu şampiyonlukta hatırlanacak tarihi bir gol attı.

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