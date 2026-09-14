CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe deplasmanda tekledi! Derbi öncesi soğuk duş

Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı aldığı beraberlik sonrası taraftarlarını umutlandıran Kanarya, zorlu deplasmanda puan kaybı yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler milli ara öncesinde Eyüpspor'u ağırlayacak. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe deplasmanda tekledi! Derbi öncesi soğuk duş

Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, 5. haftanın kapanışında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Romelu Lukaku'nun ilk kez 11'de forma giydiği mücadelenin 45 dakikası gol getirmedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci devrede baskısını artıran Fenerbahçe, birkaç pozisyon bulsa da özellikle Guendouzi'nin kaçırdığı fırsat mücadelenin belirleyici unsurlarından biri oldu.

Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrılırken gelecek hafta oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisi ve zirvedeki Amedspor - Beşiktaş maçı öncesi avantajını kullanamadı. Kanarya 6. haftada Eyüpspor ile karşılaşacak.

İsmail Kartal istifa kararı sonrası ilk kez takımın başında maça çıktıİsmail Kartal istifa kararı sonrası ilk kez takımın başında maça çıktı

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşma başladı

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

5' Meleke sarı kart gördü

Gaziantep FK'de Meleke, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

14' Gaziantep FK etkili geldi

Gaziantep FK ön alan baskısıyla topu kazandı. Sorescu önünü boşalttıktan sonra şutunu çekti. İsmail Yüksek'e de çarpan topu kaleci Ederson kontrol etti.

17' Tobiasz gole izin vermedi

Fenerbahçe duran topla etkili geldi. Archie Brown'ın kullandığı uzun taç atışında ceza sahasında iyi yükselen Skriniar kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Tobiasz topu kontrol ederek gole izin vermedi.

Fenerbahçe Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaştıFenerbahçe Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaştı

24' Archie Brown'dan kritik müdahale

Gaziantep FK gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Kozlowski ortasını yaptı. Ceza sahasında boş kalan Sorescu topu kontrol edip şutunu çekmek istedi.

Archie Brown son anda araya girerek topu kornere gönderdi ve büyük bir tehlikeyi önledi.

28' Sorescu uzaklardan denedi

Gaziantep FK'da Sorescu orta sahaya yakın bölgede topla buluştu. Rumen futbolcu mesafe kat ettikten sonra şutunu çekti ancak meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

35' Greenwood çerçeveyi bulamadı

Fenerbahçe etkili geldi. Guendouzi'nin savunma arkasına gönderdiği pasta Kerem Aktürkoğlu topla buluştu.

Kerem'in tek pasında Mason Greenwood bekletmeden şutunu çekti ancak top taca çıktı.

Romelu Lukaku ilk kez 11'de görev yaptıRomelu Lukaku ilk kez 11'de görev yaptı

38' Guendouzi net fırsatı değerlendiremedi

Fenerbahçe mutlak gole yaklaştı. Greenwood'un pasında savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını Guendouzi'ye aktardı.

Boş kaleye vuruşunu yapan Guendouzi, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

44' Arda direğin yanından auta gönderdi

Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Arda kafa vuruşunu yaptı.

Meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.

İlk yarı sonucu | Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe

Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Gaziantep FK ile Fenerbahçe soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Fenerbahçe ikinci devrede yakaladığı pozisyonları değerlendiremediFenerbahçe ikinci devrede yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi

46' İkinci yarı başladı

İkinci yarı, Gaziantep FK'nin santrasıyla başladı.

54' Kerem direğe takıldı

Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Lukaku'nun pasında savunma arkasına sarkan Guendouzi şutunu çekmek üzereyken Abena araya girdi ve vuruş izni vermedi.

Pozisyonun devamında top Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Milli futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

64' Fenerbahçe'de üç değişiklik

Fenerbahçe'de üç oyuncu değişikliği yapıldı. Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Guendouzi oyundan çıkarken Vedat Muriqi, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci mücadeleye dahil oldu.

67' Archie Brown kaleyi yokladı

Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Vedat Muriqi'nin pasında topu kontrol eden Archie Brown vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Tobiasz'da kaldı.

Fenerbahçe sahadan 0-0 beraberlikle ve 1 puanla ayrıldıFenerbahçe sahadan 0-0 beraberlikle ve 1 puanla ayrıldı

75' İrfan Can uzaklardan denedi

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sağ kanatta topla buluştu. Milli futbolcu mesafe kat ettikten sonra şutunu çekti ancak top kaleci Tobiasz'da kaldı.

83' Dört oyuncu sarı kart gördü

Saha içinde yaşanan tartışmanın ardından Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK'de ise Arda ve Abena sarı kart gördü.

88' Greenwood da direğe takıldı

Fenerbahçe son bölümde duran topla gole yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına Mason Greenwood geçti.

İngiliz futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Maç sonucu | Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe

Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe gelecek hafta Eyüpspor ile Kadıköy'de karşılaşacakFenerbahçe gelecek hafta Eyüpspor ile Kadıköy'de karşılaşacak

GUENDOUZI BOŞ KALEYE ATAMADI!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sarı-lacivertliler mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı. Matteo Guendouzi, 37. dakikada yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.

FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 37. dakikasında Gaziantep FK savunmasının arkasına sarktı. Kerem Aktürkoğlu, kaleye yönelmek yerine daha müsait durumdaki Matteo Guendouzi'ye pasını çıkardı.

FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Topla ceza sahasında buluşan Guendouzi, yakın mesafede boş pozisyonda vuruşunu yaptı. Fransız futbolcunun şutunda top yandan auta giderken Fenerbahçe önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Romelu Lukaku ilk 11'de görev yaptıRomelu Lukaku ilk 11'de görev yaptı

LUKAKU İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçında en uçta Romelu Lukaku'ya forma verdi.

Belçikalı golcü, Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Vedat Muriqi ise yedek bekledi. Kongo asıllı forvet 64. dakikada yerini Kosovalı yıldıza bıraktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe deplasmanda tekledi! Derbi öncesi soğuk duş-9 Fenerbahçe deplasmanda tekledi! Derbi öncesi soğuk duş-10 Fenerbahçe deplasmanda tekledi! Derbi öncesi soğuk duş-11

Fenerbahçe'nin Lukaku planı! 6 maçta golü yok
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'de gözler Lukaku'da

 Fenerbahçe'de Marco Asensio sakatlıktan dönüyor!
ÖNCEKİ HABER

Fenerbahçe'de Asensio müjdesi!
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler