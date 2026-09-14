Fenerbahçe deplasmanda tekledi! Derbi öncesi soğuk duş
Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı aldığı beraberlik sonrası taraftarlarını umutlandıran Kanarya, zorlu deplasmanda puan kaybı yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler milli ara öncesinde Eyüpspor'u ağırlayacak. İşte yaşananlar...
Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, 5. haftanın kapanışında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Romelu Lukaku'nun ilk kez 11'de forma giydiği mücadelenin 45 dakikası gol getirmedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci devrede baskısını artıran Fenerbahçe, birkaç pozisyon bulsa da özellikle Guendouzi'nin kaçırdığı fırsat mücadelenin belirleyici unsurlarından biri oldu.
Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrılırken gelecek hafta oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisi ve zirvedeki Amedspor - Beşiktaş maçı öncesi avantajını kullanamadı. Kanarya 6. haftada Eyüpspor ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşma başladı
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.
5' Meleke sarı kart gördü
Gaziantep FK'de Meleke, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
14' Gaziantep FK etkili geldi
Gaziantep FK ön alan baskısıyla topu kazandı. Sorescu önünü boşalttıktan sonra şutunu çekti. İsmail Yüksek'e de çarpan topu kaleci Ederson kontrol etti.
17' Tobiasz gole izin vermedi
Fenerbahçe duran topla etkili geldi. Archie Brown'ın kullandığı uzun taç atışında ceza sahasında iyi yükselen Skriniar kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Tobiasz topu kontrol ederek gole izin vermedi.
24' Archie Brown'dan kritik müdahale
Gaziantep FK gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Kozlowski ortasını yaptı. Ceza sahasında boş kalan Sorescu topu kontrol edip şutunu çekmek istedi.
Archie Brown son anda araya girerek topu kornere gönderdi ve büyük bir tehlikeyi önledi.
28' Sorescu uzaklardan denedi
Gaziantep FK'da Sorescu orta sahaya yakın bölgede topla buluştu. Rumen futbolcu mesafe kat ettikten sonra şutunu çekti ancak meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
35' Greenwood çerçeveyi bulamadı
Fenerbahçe etkili geldi. Guendouzi'nin savunma arkasına gönderdiği pasta Kerem Aktürkoğlu topla buluştu.
Kerem'in tek pasında Mason Greenwood bekletmeden şutunu çekti ancak top taca çıktı.
38' Guendouzi net fırsatı değerlendiremedi
Fenerbahçe mutlak gole yaklaştı. Greenwood'un pasında savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını Guendouzi'ye aktardı.
Boş kaleye vuruşunu yapan Guendouzi, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
44' Arda direğin yanından auta gönderdi
Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Arda kafa vuruşunu yaptı.
Meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.
İlk yarı sonucu | Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe
Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Gaziantep FK ile Fenerbahçe soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
46' İkinci yarı başladı
İkinci yarı, Gaziantep FK'nin santrasıyla başladı.
54' Kerem direğe takıldı
Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Lukaku'nun pasında savunma arkasına sarkan Guendouzi şutunu çekmek üzereyken Abena araya girdi ve vuruş izni vermedi.
Pozisyonun devamında top Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Milli futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
64' Fenerbahçe'de üç değişiklik
Fenerbahçe'de üç oyuncu değişikliği yapıldı. Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Guendouzi oyundan çıkarken Vedat Muriqi, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci mücadeleye dahil oldu.
67' Archie Brown kaleyi yokladı
Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Vedat Muriqi'nin pasında topu kontrol eden Archie Brown vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Tobiasz'da kaldı.
75' İrfan Can uzaklardan denedi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sağ kanatta topla buluştu. Milli futbolcu mesafe kat ettikten sonra şutunu çekti ancak top kaleci Tobiasz'da kaldı.
83' Dört oyuncu sarı kart gördü
Saha içinde yaşanan tartışmanın ardından Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK'de ise Arda ve Abena sarı kart gördü.
88' Greenwood da direğe takıldı
Fenerbahçe son bölümde duran topla gole yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına Mason Greenwood geçti.
İngiliz futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
Maç sonucu | Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe
Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
GUENDOUZI BOŞ KALEYE ATAMADI!
Süper Lig'de Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sarı-lacivertliler mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı. Matteo Guendouzi, 37. dakikada yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.
FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Fenerbahçe, karşılaşmanın 37. dakikasında Gaziantep FK savunmasının arkasına sarktı. Kerem Aktürkoğlu, kaleye yönelmek yerine daha müsait durumdaki Matteo Guendouzi'ye pasını çıkardı.
FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
Topla ceza sahasında buluşan Guendouzi, yakın mesafede boş pozisyonda vuruşunu yaptı. Fransız futbolcunun şutunda top yandan auta giderken Fenerbahçe önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.
LUKAKU İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçında en uçta Romelu Lukaku'ya forma verdi.
Belçikalı golcü, Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldı.
Vedat Muriqi ise yedek bekledi. Kongo asıllı forvet 64. dakikada yerini Kosovalı yıldıza bıraktı.