Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Arda kafa vuruşunu yaptı.

Romelu Lukaku ilk kez 11'de görev yaptı

Fenerbahçe ikinci devrede yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi

46' İkinci yarı başladı

İkinci yarı, Gaziantep FK'nin santrasıyla başladı.

54' Kerem direğe takıldı

Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Lukaku'nun pasında savunma arkasına sarkan Guendouzi şutunu çekmek üzereyken Abena araya girdi ve vuruş izni vermedi.

Pozisyonun devamında top Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Milli futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

64' Fenerbahçe'de üç değişiklik

Fenerbahçe'de üç oyuncu değişikliği yapıldı. Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Guendouzi oyundan çıkarken Vedat Muriqi, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci mücadeleye dahil oldu.

67' Archie Brown kaleyi yokladı

Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Vedat Muriqi'nin pasında topu kontrol eden Archie Brown vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Tobiasz'da kaldı.