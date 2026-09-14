MB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,61 olarak çıktı. Buna göre son zam senaryosu SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,07, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8,01 olarak şekillendi.

Memur ve memur emeklilerine yönelik zam farkı da enflasyon farkı dâhil yaklaşık yüzde 7 olarak şekilleniyor. SSK ve BAĞ-KUR'lu en düşük emekli aylığı yüzde 9,04 zamla 23 bin 552 TL'den 25 bin 681 TL'ye çıkıyor. 28 bin TL alan SSK emeklisi bir vatandaşın cebine ise 30 bin 531 TL girecek.

Eylülde açıklanan OVP'de yıl sonu tahmini enflasyon hedefi yüzde 28,4 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik 6 aylık tahmini enflasyon yüzde 9,04 olarak ortaya çıkıyor.

Enflasyon hedefi yüzde 28,4 olarak hesaplandı

En düşük memur ve memur emeklisine gerçekleştirilen yüzde 7'lik zam dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye ulaşıyor. 31 bin 527 TL olan en düşük emekli memurun aylığı da 33 bin 734 TL'ye ulaşıyor.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 29,61 olarak çıktı. Buna göre Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranı yüzde 10,07 olarak gerçekleşecek.

EN AZ 75 BİN 848 TL MAAŞ UNVAN MEVCUT YENİ Memur (Lise 9/1) 70.224 75.848 Memur (Üni. 9/1) 73.070 78.923 Şube Md. (1/4) 107.110 115.690 Öğretmen (Uz. 1/4) 92.166 99.548 Başkomiser (3/1) 101.242 109.351 Polis (8/1) 92.618 100.037 Uzm. Doktor (1/4) 170.730 184.405 Hemşire (Üni. 5/1) 84.845 91.641 Avukat (1/4) 102.135 110.316

Bu tahmin dikkate alınırsa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarına Ocak 2027'de yüzde 10,07 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 2,87'lik enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8,01 zam alacak. Bu zam tahminlerine göre 28 bin TL alan bir vatandaşın cebine ise 30 bin 820 TL girecek. Memur ve memur emeklisine gerçekleştirilen yüzde 8,01'lik zam dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 848 TL'ye ulaşıyor. 31 bin 527 TL olan en düşük emekli memurun aylığı da 34 bin 052 TL'ye çıkıyor.

TABAN NE OLACAK?

MB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 23 bin 552 TL olan taban aylık ise 25 bin 923 TL'ye yükselecek. Taban aylığa yapılacak zam konusunda TBMM'den yasal düzenleme çıkarılması gerekiyor. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı ile ortaya çıkan oran doğrultusunda aylık artışı gerçekleştirilecek.